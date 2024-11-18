Ким Чен Ын призвал к усиленной подготовке к возможным конфликтам

В ходе инспекции боевых подразделений северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил обеспокоенность по поводу возрастающей угрозы со стороны соседей и международного сообщества. Он подчеркнул необходимость немедленного повышения боевой готовности военных сил страны.

Ким Чен Ын призвал командиров “лично посвятить себя усилению боевых возможностей” и добиться “значительного прогресса в подготовке к потенциальным конфликтам”. Северокорейские вооруженные силы, по его словам, должны быть в постоянной готовности “немедленно и эффективно выполнять боевые задачи в любых ситуациях”.

Ранее Ким Чен Ын также присутствовал на демонстрации беспилотников, где поставил задачу наладить их массовое производство как можно скорее. Он указал на возрастающую напряженность в регионе, подчеркнув, что США и Южная Корея создали “беспрецедентную угрозу” на Корейском полуострове.