Записи древних ассирийских астрологов предупреждают о космических угрозах

Исследователи склонны считать астрологию примитивной и далекой от современных знаний. Однако новое исследование показывает, что астрологи древнего мира обладали удивительными знаниями, которые могут пролить свет на современные исследования космоса.

Около 3000 лет назад астрологи Ассирийской империи очень внимательно наблюдали за небом, фиксируя необычные явления, которые могут оказаться крайне важными для будущих поколений. Исследования, проведенные командой ученых из Университета Цукубы, показали, что записи древних астрологов содержат важную информацию о космологических событиях, например, о солнечных вспышках.

На клинописных табличках, датируемых примерно 2700 годом до нашей эры, астрологи описывали загадочные «красные облака», которые покрывали небо. Эти наблюдения были сопоставлены с данными о концентрации углерода-14 в кольцах деревьев того же периода, что позволило сделать удивительные выводы. Ученые предполагают, что это могли быть проявления стабильных авроральных красных дуг, возникающих под воздействием магнитных полей.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astrophysical Letters, солнечные события представляют собой серьезную угрозу для современной цивилизации, которая все больше зависит от электронной инфраструктуры. Мощные солнечные вспышки могут нарушить работу сотовых вышек и интернета, что ставит под угрозу наш взаимосвязанный мир.

Интересно, что древние ассирийцы, наблюдая за небесными явлениями, могли оказать влияние на современную науку. Их записи, как полагают, являются одними из самых ранних упоминаний о солнечных событиях, что позволяет нам лучше понять, как подготовиться к будущим космическим явлениям.

Астрологи того времени не только фиксировали солнечные явления, но и тщательно изучали кометы, метеоры и движение планет, пытаясь предсказать судьбу своего общества. Их работа была высоко оценена, и священники использовали астрологические знаки для проведения ритуалов, призванных умилостивить богов и предотвратить бедствия.

Несмотря на то, что астрология может показаться далеким от научного подхода, именно она стала основой для будущих астрономических исследований. Вавилонские астрономы разработали эмпирические методы прогнозирования движения планет, которые позднее были усовершенствованы древними греками.