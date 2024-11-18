 

Рупор кремлевской пропаганды: Вражеские беспилотники. Вид снизу

18.11.2024, 2:40, Разное
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Основные типы беспилотников применяеемых противников.
Применение "Гарпий" в каких-то значимых кол-вах не отмечалось, вместо них лучше бы добавили польские БПЛА Warmate.
Ну и "Стрижи" нынче стали очень редким гостей. Основные их запасы оставшиеся от СССР уже потрачены.Ну и "Байрактары" практически вымерли.
А в целом, знатный зоопарк, который на деле еще больше, если брать вообще все модели.

Источник: Colonel Cassad


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