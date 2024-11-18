Рупор кремлевской пропаганды: Вражеские беспилотники. Вид снизу

Основные типы беспилотников применяеемых противников.

Применение "Гарпий" в каких-то значимых кол-вах не отмечалось, вместо них лучше бы добавили польские БПЛА Warmate.

Ну и "Стрижи" нынче стали очень редким гостей. Основные их запасы оставшиеся от СССР уже потрачены.Ну и "Байрактары" практически вымерли.

А в целом, знатный зоопарк, который на деле еще больше, если брать вообще все модели.

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