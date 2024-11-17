 

Франция и Великобритания разрешили Украине атаковать Россию ракетами, способными достичь Москвы

17.11.2024, 23:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как пишет газета Le Figaro, Великобритания и Франция последовали примеру США и разрешили Украине использовать свои ракеты Storm Shadow и SCALP для нанесения ударов по объектам в глубине территории России.

По сути, это разные названия одной и той же системы вооружений. Дальность действия ракет составляет 550 километров, а вес боеголовки – 450 килограммов. В радиусе ее действия – Москва, Волгоград и Сочи.

Эти ракетные системы поставлялись Украине и ранее, однако западные партнеры Киева запрещали задействовать их по российской территории. Президент Украины Владимир Зеленский в течение долгих месяцев пытался добиться пересмотра этого условия.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / США разрешили Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ

17.11 / Отменное жаркое в горшочках: пальчики оближешь

17.11 / “Сионизм на полном газу” – американские мусульмане разочарованы назначениями Трампа

17.11 / Папа Римский призвал проверить, не являются ли действия Израиля в Газе геноцидом

17.11 / “Нет войне, нет Путину” – в Берлине проходит марш российской оппозиции

17.11 / Нарядившаяся Меган Маркл вышла в свет без мужа и с другим мужчиной

17.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 998-й день войны

17.11 / По Филиппинам ударил тайфун Ман-Йи, шестой за месяц

17.11 / Полиция Амстердама начала публиковать фотографии погромщиков

17.11 / Председатель КНР выразил готовность сотрудничать с Дональдом Трампом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика