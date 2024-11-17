Мнение: Тихоокеанская железная дорога, беспилотная Ласточка и зачем нужен Роскомнадзор

1. Капиталисты снова строят в России железные дороги. Совсем как в славные времена XIX века, когда частное строительство помогло быстро покрыть страну сетью магистралей, ставших основой для быстрого экономического развития нашей страны, прерванного лишь революцией (ссылка):



Первый поезд прошел по Тихоокеанской железной дороге. Новую линию длиной 531 км построили с нуля за два года, работая даже в минус 60. <…>

Построила новую железную дорогу компания УК «Эльга», которой принадлежит Эльгинское каменноугольное месторождение в Якутии. Дорога ведет к порту на берегу Охотского моря.

Первый поезд по железной дороге прошел 30-31 октября. Он состоял из тепловоза ТЭМ14, двух пассажирских вагонов сопровождения и 20 полувагонов, груженых углем.

Тихоокеанская железная дорога имеет одну колею, шпалы деревянные, протяженность – 531 км, а с учетом разъездов и станций — 626 км. Предполагаемый суточный трафик — 18 пар грузовых поездов. <…>

По первоначальному плану, который инициатор проекта УК «ЭЛСИ» представила в Минтранс России, строительство должно было вестись пять лет – с 2023 по 2027 год, а ввод в эксплуатацию был намечен на 2028-й. Однако инвестор решил ускорить процесс и запустить железнодорожную ветку и новый порт к концу 2024 года.

«Коксующиеся угли Эльгинского месторождения – премиального качества, в них аномально низкое содержание серы и фосфора. Запасы угля на разрезе – более двух миллиардов тонн. По характеристикам оно сравнимо с углями знаменитых австралийских месторождений Гуниелла, Гордстон и Грегори. Благодаря высокому качеству якутский уголь востребован на мировом рынке, и подавляющая доля экспорта приходится на страны АТР», – писала «Российская газета».

Как сообщили в правительстве Республики Саха (Якутия), до 2020 года объем производства на Эльге составлял около пяти миллионов тонн, после изменений в управленческой политике произошел рывок: в 2022-м уровень добычи превысил 20 миллионов тонн, а к 2025 году предприятие хочет выйти на добычу 45 миллионов тонн.

Для Якутии, которая до сих пор не имела железнодорожного выхода к Тихому океану, это большое событие.

Когда-нибудь в будущем, возможно, на магистрали будут построены вторые пути, организовано пассажирское движение, она станет основой для дальнейшего строительства железных дорог и прочей инфраструктуры на юге Якутии.

2. Электричка «Ласточка», которая теперь массово используется для пригородных перевозок России, вскоре станет беспилотной. Испытания уже практически пройдены, осталось только установить оборудование на все поезда (ссылка):



По словам замгендиректора РЖД Евгения Чаркина, частично беспилотный электропоезд «Ласточка» проехал на Московском центральном кольце (МЦК) расстояние больше длины Транссибирской магистрали. Беспилотная «Ласточка» была запущена летом этого года, и она уже прошла расстояние больше, чем Транссиб — это 9 288 километров.

«Ласточка» сейчас курсирует с третьим типом автоматизации: в ней пока находится машинист. Но Чаркин считает, что на самом деле, машинист там может и не находиться, поскольку «”Ласточка” всё умеет, всё понимает». Сейчас проходит фаза сертификации на высший четвёртый уровень автоматизации, когда в кабине уже не нужен будет машинист. Один диспетчер из диспетчерского центра будет вести одновременно четыре «Ласточки», добавил Чаркин.

3. Немного о Роскомнадзоре и о его «глупых» запретах, из европейского опыта. Цитирую (ссылка):

В первой половине 1980-х годов в Германии, во время и после показа телесериала «Смерть студента», где в начале каждой серии демонстрировался акт суицида студента под колесами поезда, было отмечено увеличение случаев самоубийств на 175 % среди молодежи 15-19 лет именно тем образом, который и был показан в сериале — под колесами поезда. Этот эффект резкого увеличения количества суицидов повторился год спустя, когда сериал вновь демонстрировали по ТВ…



…В Австрии, где в 1980-е годы чрезвычайно выросло количество самоубийств в метро, в 1987 году Венский Центр Кризисной помощи совместно с сотрудниками Венского метрополитена пошли на своеобразный эксперимент: решили больше не освещать факты «смерти на рельсах» или, по крайней мере, не «раздувать» из них сенсации, уделяя данным происшествиям минимум внимания. Уже через месяц количество самоубийств в метро снизилось почти в 3 раза. С тех пор в австрийской прессе действует запрет на освещение подобных трагических событий.

Кстати, с терактами ситуация аналогичная. Если запретить СМИ рекламировать теракты и террористов, как они это всегда делают, количество терактов резко снизится. Мы это можем утверждать наверняка, так как в советские времена действовал именно такой запрет, и терактов тогда было значительно меньше.