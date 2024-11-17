Путешественница рассказала о разнице между американками и россиянками

Марина Ершова сравнила соотечественниц с жительницами США и отметила ряд различий. Она побывала в Америке и поделилась наблюдениями в своем блоге на платформе «Дзен».

По словам Ершовой, в США женщины привыкли к комфортным условиям. Они имеют все необходимое для повседневной жизни и не стремятся к особым усилиям. Блогерша отметила, что американки не уделяют внимания кулинарии, полагаясь на доставку полуфабрикатов и готовую еду. В РФ же женщины проявляют большую самостоятельность и инициативу. Они готовы брать на себя ответственность и добиваться своих целей самостоятельно, без ожидания помощи со стороны.

Кроме того, Ершова подчеркнула отсутствие стремления американок к личностному росту и развитию. Она считает, что они сосредоточены исключительно на поддержании комфорта и не испытывают потребности в расширении своих горизонтов.

Такие наблюдения автора вызвали смешанные реакции. Некоторые пользователи согласились с ее мнением, в то время как другие указали на разницу в культурах и образе жизни.