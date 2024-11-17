США разрешили Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ
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По информации The New York Times, в воскресенье, 17 ноября, администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории.
Источники издания в Вашингтоне сообщили, что систему ATACMS разрешено использовать для защиты украинских военных в Курской области.
В публикации отмечается, что разрешение было дано в ответ на решение РФ привлечь к боевым действиям военных из Северной Кореи.
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