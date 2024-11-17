Мнение: Россия уже входит в Серебряный миллиард и, вероятно, скоро войдёт в Золотой

1. «Золотой миллиард» включает в себя преимущественно страны Запада, враждебной нам части планеты. Россия немного отстаёт — пока что мы входим в «Серебряный миллиард», причём находимся ближе к его вершине (ссылка). Наше благосостояние растёт — обгоним ещё несколько стран, и мы пинком распахнём двери в Золотой миллиард. Полагаю, одной из первых мы обгоним по уровню жизни Японию, так как там из-за дружбы с США и из-за быстрого старения населения дела идут довольно плохо.

Также Россия, вероятно, опередит подчинённые американцам восточноевропейские страны — они отрезали себя от русских энергоресурсов, сырья, рынка сбыта и туристов, то есть сами выстрелили себе в колено. Наконец, сложно будет не обогнать Израиль, которому, выражусь мягко, в принципе будет не до жира как минимум в ближайшие 10 лет.

Леваки полагают, будто Золотой миллиард состоит из могучих паразитов, которые высасывают соки из всей остальной планеты. Интересно, что они скажут про Россию, когда мы войдём в этот клуб? У нас, вроде бы, экономических колоний нет…

В реальной жизни, разумеется, Золотой миллиард хорошо живёт не потому, что он грабил колонии, а потому, что там давно и прочно установлен капитализм. Аналогичным образом мускулистые завсегдатаи тренажёрного зала стали таковыми вовсе не потому, что воровали мускулы у доходяг.

2. Genby приводит график, согласно которым Россия практически догнала Японию по уровню ВВП (ППС) на душу человека, и график, согласно которому мы продолжаем стабильно, хоть и небыстро, нагонять Евросоюз и США. Кроме того, мы растём относительно среднемирового уровня и уже превысили его почти вдвое (ссылка):





Показатели экономического роста у России отличные (по меркам развитых стран, а мы являемся развитой страной). Промышленный рост в России за 9 месяцев года составил 4,4% (к тому же периоду прошлого года), а рост обрабатывающих производств – 7,9% (ссылка). Общий рост ВВП за 9 месяцев (год к году) составил более 4% (ссылка).

3. Одно из следствий роста уровня жизни в России – оживление внутреннего туризма (ссылка):

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС – Оборот внутреннего туризма за лето 2024 года составил 917 млрд рублей, что на 24% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщает в пятницу пресс-служба Сбербанка. <…>

…наибольший прирост произошел благодаря молодежи, а также людям предпенсионного и пенсионного возрастов.

Как следует из данных СберАналитики, в июне-августе жители России совершили 61 млн путешествий по России – на 10% больше, чем прошлым летом. В 13 регионах турпоток летом превысил миллион человек.

“В 20 субъектах РФ число отдыхающих было сопоставимо с численностью трудоспособного населения или превысило её. Лидером по этому показателю стала Республика Алтай, в которую летом прибыло в 2,5 раза больше гостей, чем живет людей в регионе”, – отмечается в сообщении.

По данным банка, средний доход путешественника по России за год увеличился на 16% и достиг 86 тыс. рублей. 40% трат в путешествиях по стране приходится на туристов, которые зарабатывают свыше 100 тыс. в месяц.

“Больше всего в поездках тратят жители московской и петербургской агломераций. Эти же регионы входят в топ-5 субъектов, которые больше всего заработали на туризме летом 2024 года. Пятерка лидеров из расчета на душу населения – Республика Алтай (36 тыс. рублей на человека), Краснодарский край (29,3 тыс.), Ленинградская область (14,3 тыс.), Московская область (14 тыс.) и Санкт-Петербург (13,7 тыс.). Траты на поездки в Карелию, Калининградскую и Владимирскую области, Москву и Крым превышают 9,5 тыс. рублей в расчёте на одного жителя.

По данным Росстата, в первом полугодии россияне совершили 39 млн турпоездок по России. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам года их число превысит 90 млн.

Въездной туризм в России, просевший во время ковида, сейчас также растёт (ссылка):

С начала года число поездок иностранных туристов в Россию выросло в три раза, а китайских — в семь раз. Чаще ездить стали из стран Ближнего Востока, например из Саудовской Аравии и ОАЭ. <…>

За девять месяцев текущего года иностранцы совершили в Россию 1,2 млн поездок с туристическими целями, следует из статистики. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, когда иностранные туристы совершили в Россию 429,1 тыс. поездок.

Чаще всего туристы приезжали из Китая: в минувших январе—сентябре погранслужба зафиксировала 731,8 тыс. поездок. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (105,8 тыс. визитов).

Но хотя поток из Китая восстанавливается, ему пока далеко до показателей допандемийного 2019-го, когда за три квартала Россию посетили 1,2 млн китайских туристов. До пандемии COVID-19 больше всего иностранных туристов прибывало в нашу страну именно из Китая, в том числе более 80% в составе туристических групп по безвизовому соглашению.