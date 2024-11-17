 

Ида Галич разоблачила руководство КВН

17.11.2024, 21:30, Разное
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Ида Галич, популярная ведущая и влиятельный блогер, открыто раскритиковала руководство Клуба веселых и находчивых. Она утверждает, что образ, созданный вокруг КВН на протяжении многих лет, далек от реальности.

Считалось, что КВН — это площадка для молодых и талантливых комиков, желающих проложить себе путь к успеху. Однако Галич ставит под сомнение эту идею. По ее мнению, основная цель КВН — обогащение его руководства.

В интервью Юлии Меньшовой Галич выступила с резким заявлением, назвав КВН “сектой”. Она подчеркнула невыгодные условия, в которых находятся участники клуба, в то время как руководство наживается на каждой новой команде.

“Участники несут свои деньги чужим людям и тратят свое время только ради того, чтобы выступить на сцене”, — сказала Галич.


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