Отменное жаркое в горшочках: пальчики оближешь

Ингредиенты

Мясо (свинина, говядина или курица) — 600 г

Картофель — 700 г

Морковь — 2 шт.

Лук — 2 шт.

Грибы (шампиньоны или лесные грибы) — 250 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Сметана — 200 г

Вода или бульон — 300 мл

Растительное масло — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Лавровый лист — 2-3 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Приготовление

Подготовьте ингредиенты: Мясо нарежьте крупными кубиками.

Картофель очистите и нарежьте кубиками размером примерно 2×2 см.

Морковь натрите на крупной терке.

Лук нарежьте полукольцами.

Грибы нарежьте ломтиками.

Обжарьте мясо: В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте соль и перец по вкусу.

Готовьте овощи: Отдельно обжарьте лук и морковь до мягкости.

Добавьте грибы и жарьте ещё 5-7 минут.

Собирайте блюдо: Разложите мясо по горшочкам.

Сверху положите слой картофеля.

Далее добавьте обжаренные лук, морковь и грибы.

Залейте томатной пастой, разведённой в воде или бульоне.

Положите лавровый лист и чеснок.

Запекайте: Накройте горшочки крышками и поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.

Запекайте 1,5-2 часа, пока мясо и картофель не станут мягкими.

Завершающий этап: За 15 минут до окончания приготовления добавьте сметану и зелень.

Продолжайте запекать без крышки, чтобы блюдо приобрело аппетитную корочку.

Подача: Подавайте жаркое прямо в горшочках, украсив свежей зеленью.

Это блюдо идеально подходит для уютных семейных ужинов или праздничных обедов. Приятного аппетита!