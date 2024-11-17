Отменное жаркое в горшочках: пальчики оближешь
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Ингредиенты
- Мясо (свинина, говядина или курица) — 600 г
- Картофель — 700 г
- Морковь — 2 шт.
- Лук — 2 шт.
- Грибы (шампиньоны или лесные грибы) — 250 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Сметана — 200 г
- Вода или бульон — 300 мл
- Растительное масло — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
- Лавровый лист — 2-3 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Приготовление
- Мясо нарежьте крупными кубиками.
- Картофель очистите и нарежьте кубиками размером примерно 2×2 см.
- Морковь натрите на крупной терке.
- Лук нарежьте полукольцами.
- Грибы нарежьте ломтиками.
- В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Отдельно обжарьте лук и морковь до мягкости.
- Добавьте грибы и жарьте ещё 5-7 минут.
- Разложите мясо по горшочкам.
- Сверху положите слой картофеля.
- Далее добавьте обжаренные лук, морковь и грибы.
- Залейте томатной пастой, разведённой в воде или бульоне.
- Положите лавровый лист и чеснок.
- Накройте горшочки крышками и поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.
- Запекайте 1,5-2 часа, пока мясо и картофель не станут мягкими.
- За 15 минут до окончания приготовления добавьте сметану и зелень.
- Продолжайте запекать без крышки, чтобы блюдо приобрело аппетитную корочку.
- Подавайте жаркое прямо в горшочках, украсив свежей зеленью.
Это блюдо идеально подходит для уютных семейных ужинов или праздничных обедов. Приятного аппетита!
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