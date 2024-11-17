 

Отменное жаркое в горшочках: пальчики оближешь

17.11.2024, 21:25, Новости дня
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Ингредиенты

  • Мясо (свинина, говядина или курица) — 600 г
  • Картофель — 700 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук — 2 шт.
  • Грибы (шампиньоны или лесные грибы) — 250 г
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Сметана — 200 г
  • Вода или бульон — 300 мл
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль, перец — по вкусу
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Приготовление

  • Подготовьте ингредиенты:
    • Мясо нарежьте крупными кубиками.
    • Картофель очистите и нарежьте кубиками размером примерно 2×2 см.
    • Морковь натрите на крупной терке.
    • Лук нарежьте полукольцами.
    • Грибы нарежьте ломтиками.
  • Обжарьте мясо:
    • В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте соль и перец по вкусу.
  • Готовьте овощи:
    • Отдельно обжарьте лук и морковь до мягкости.
    • Добавьте грибы и жарьте ещё 5-7 минут.
  • Собирайте блюдо:
    • Разложите мясо по горшочкам.
    • Сверху положите слой картофеля.
    • Далее добавьте обжаренные лук, морковь и грибы.
    • Залейте томатной пастой, разведённой в воде или бульоне.
    • Положите лавровый лист и чеснок.
  • Запекайте:
    • Накройте горшочки крышками и поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.
    • Запекайте 1,5-2 часа, пока мясо и картофель не станут мягкими.
  • Завершающий этап:
    • За 15 минут до окончания приготовления добавьте сметану и зелень.
    • Продолжайте запекать без крышки, чтобы блюдо приобрело аппетитную корочку.
  • Подача:
    • Подавайте жаркое прямо в горшочках, украсив свежей зеленью.

    • Это блюдо идеально подходит для уютных семейных ужинов или праздничных обедов. Приятного аппетита!


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