Семь масок из яичного белка для любого типа кожи своими руками

Яйца являются питательным продуктом и хорошим источником белка, именно поэтому они используются на протяжении длительного времени для приготовления масок для кожи лица. Всего один яичный белок содержит почти 4 г белка, а также множество витаминов и минералов, включая магний, кальций и фолат. Однако при приготовлении масок следует соблюдать меры предосторожности. Вот некоторые полезные и питательные маски.

Меры предосторожности

При использовании сырых яиц стоит помнить о том, что в них могут содержаться бактерии, называемые сальмонеллами. Именно поэтому важно не допускать попадания готового косметического средства в рот или глаза. Кроме того, после работы с сырыми яйцами всегда нужно тщательно мыть руки.

Стоит помнить о том, что если есть аллергия на яйца, то не нужно использовать эти натуральные косметические средства. Вместо этого лучше всего приготовить овсяную маску.

Преимущества яичных масок

Основным плюсом таких натуральных косметических средств является то, что они подтягивают кожные покровы. По мере высыхания яичные белки стягиваются, делая кожу более упругой.

Яичные белки помогают сузить поры и удалить скопление различных загрязнений на коже. Это помогает бороться с акне.

Яичные белки являются отличным средством для людей с жирной кожей. Они помогают очистить поры, а также уменьшить выработку подкожного жира.

Благодаря антибактериальным свойствам яичных белков маски из этого продукта помогают уменьшить прыщи и успокоить склонную к воспалению кожу.

Вот несколько отличных рецептов масок, которые стоит взять себе на вооружение.

1. Подтягивающая маска для зрелой кожи

Для приготовления этого средства потребуется:

1 яичный белок; 1 ч. л. меда; 1 ч. л. сока лимона.

Все ингредиенты хорошо перемешать и нанести на очищенные кожные покровы. Оставить на 15-20 минут, а затем хорошо промыть теплой водой. По мере подсыхания эта маска тонизирует кожные покровы и делает их более упругими. Кроме того, лимон осветляет пигментные пятна, а мед убивает различные вредные бактерии.

2. Питательная маска

Для приготовления необходимо перемешать 1 яичный белок вместе с 6-7 свежими ягодами винограда. Все тщательно перебить в блендере до однородного состояния.

Когда смесь станет пенистой, необходимо при помощи щеточки для лица нанести ее на лицо и шею. Оставить на 15 минут, затем хорошо смыть и нанести увлажняющий крем.

3. Успокаивающая маска для чувствительной кожи

Для приготовления такой маски потребуется:

1 яичный белок; 1 ч. л. заваренного чая из ромашки; 1 ч. л. геля алоэ вера.

Все компоненты перемешать в небольшой миске и хорошо взбить. Нанести готовое средство на очищенные кожные покровы и оставить на 20 минут. Затем смыть прохладной водой.

Гель алоэ и ромашковый чай помогают устранить воспаление и снять покраснение. Не стоит использовать эту маску, если кожа обгорела на солнце.

4. Маска для глаз против старения

Для приготовления такой маски потребуется:

1 яичный белок; 1 ч. л. алоэ вера; 1 ст. л. мелко потертой моркови.

Все ингредиенты перемешать в небольшой миске. Смесь взбить около 1 минуты до образования пены.

Чистыми руками или кисточкой нанести маску на область вокруг глаз. Необходимо избегать попадания на веки. При желании можно нанести маску на все лицо.

5. Маска против отечности

Для приготовления маски необходимо перемешать 1 белок вместе с 2 ч. л. кофейной гущи. Лучше всего брать неиспользованную гущу, так как в ней содержится больше всего кофеина. Полученную смесь взбить вилкой до получения пены.

Чистыми руками или кисточкой нанести маску вокруг глаз. Необходимо избегать попадания на веки. При желании можно нанести маску на все лицо. Оставить на 10 минут. Смыть при помощи влажного полотенца. Нанести увлажняющий крем.

6. Отшелушивающая маска для жирной кожи

Чтобы сделать такую маску, потребуется:

1 яичный белок; 1 ч. л. меда; овес или мука.

Взбить белок и мед до тех пор, пока они хорошо не смешаются и не станут слегка пенистыми. Добавить овес или муку и перемешать до состояния пасты.

Нанести на лицо и нежно помассировать кожные покровы. Оставить на 10 минут и смыть теплой водой.

7. Маска для очищения пор

Для приготовления маски потребуется:

1 яичный белок; 2 ч. л. кукурузного крахмала; 1 ст. л. белого сахара.

Перемешать все ингредиенты и нанести на кожу лица. Оставить на 15-20 минут, а затем медленно снять маску. Смыть остатки теплой водой.

Яичный белок питает и подтягивает кожные покровы, придавая им более молодой вид. Сахар мягко отшелушивает поры, а крахмал впитывает все имеющиеся загрязнения и пыль. После этого на особенно чувствительные участки кожных покровов необходимо нанести гель алоэ вера. Остатки маски можно хранить в холодильнике в течение 24 часов. Однако лучше всего каждый раз готовить свежую маску.

Что еще можно добавить в белковые маски

Чтобы маска была более эффективной, можно добавлять другие ингредиенты, в частности:

пчелиная пыльца; йогурт; авокадо; папайя; матча; розовая вода; куркума; бентонитовая глина.

Все эти вещества питают и успокаивают кожные покровы. Кроме того, они помогают сделать кожу красивой, нежной, бархатной и шелковистой.

Можно ли ежедневно наносить белок на лицо

Безопасно использовать это средство один раз в неделю. Однако можно отрегулировать частоту использования этого средства и посмотреть на то, как именно кожа реагирует. Слишком частое использование белковых масок пересушивает кожные покровы и может спровоцировать возникновение раздражения.

Если появилось покраснение, шелушение или зуд, то необходимо сразу же сократить частоту использования масок и дать коже достаточно времени для восстановления.

Как долго можно оставлять яичный белок на лице

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами маски, необходимо оставлять ее как минимум на 10 минут. Еще лучше дождаться ее полного высыхания. Это гарантирует то, что все компоненты этого косметического средства впитаются в кожные покровы.

Когда стоит использовать маску из яичного белка

Необходимо наносить маску на очищенные кожные покровы. После того как смоете ее, необходимо использовать свое привычное уходовое средство.

Помогает ли маска из яичного белка от черных точек

Чтобы воздействовать непосредственно на черные точки, необходимо использовать бумажные полотенца или салфетки. С их помощью можно сделать полоски для пор.

Необходимо взбить яичный белок в миске без добавления дополнительных ингредиентов и нанести его на кожные покровы. Приложить кусочек бумажного полотенца или салфетки на нос, подбородок или другие области, где есть черные точки. Сверху нанести еще один слой маски из яичного белка. Оставить высохнуть примерно на 30 минут, а затем снять.

Можно ли наносить маску на область вокруг глаз

Вполне можно наносить маску вокруг глаз. Однако, как и с любыми другими косметическими средствами, нужно следить за тем, чтобы она не попала в глаза.

Когда придет время смывать маску, необходимо просто ополоснуть лицо прохладной водой. Также можно просто вытереть влажной мочалкой кожные покровы. Не стоит слишком сильно тянуть кожу под глазами, чтобы не повредить ее.

Помогают ли белки лечить акне

В яичных белках содержатся различные витамины и минералы. Эти вещества помогают уменьшить возникновение акне, а также оказывают противовоспалительный эффект.

Кроме того, полезные вещества, содержащиеся в составе белков, помогают контролировать выработку подкожного жира и сужают поры, тем самым уменьшая количество бактерий.