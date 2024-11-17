Рупор кремлевской пропаганды: Администрация Трампа начнет расследование бегства США из Афганистана

Администрация Трампа начнет расследование бегства США из Афганистана

Американские СМИ сообщают, что новая администрация Трампа собирается провести официальное расследование посвященное бегству США из Афганистана в августе 2021 года и привлечь к ответственности причастных к этому лиц. Картины бегства получились не менее эпичными, чем во время бегства США из Вьетнама.

При известном желании, привлечь ряд лиц за это позорище будет не сложно – брошенное оружие, брошенная военная техника, брошенные боеприпасы (всего было утрачено имущество 6 армейских корпусов и частей усиления + спецподразделений), брошенные марионетки и пособники, брошенные нарколаборатории и маковые поля. И многое-многое другое. Заканчивая триумфальной победой Талибана, который еще в нулевых был объявлен "побежденным".

Выглядит так, что Марку Милли припомнят и его позицию во время выборов 2020 года и последующие заявления о том, что он намеренно помогал скрывать от Трампа важные факты, потому что президенту нельзя было доверять ответственные решения. В целом, тема очень благодатная в плане возмездия тем, кто думал, что Трамп после 2020 года не вернется. Ну а тут как-никак тема самого позорного военного поражения США после Вьетнамской войны.

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