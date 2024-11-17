Рупор кремлевской пропаганды: Администрация Трампа начнет расследование бегства США из Афганистана
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Администрация Трампа начнет расследование бегства США из Афганистана
Американские СМИ сообщают, что новая администрация Трампа собирается провести официальное расследование посвященное бегству США из Афганистана в августе 2021 года и привлечь к ответственности причастных к этому лиц. Картины бегства получились не менее эпичными, чем во время бегства США из Вьетнама.
При известном желании, привлечь ряд лиц за это позорище будет не сложно – брошенное оружие, брошенная военная техника, брошенные боеприпасы (всего было утрачено имущество 6 армейских корпусов и частей усиления + спецподразделений), брошенные марионетки и пособники, брошенные нарколаборатории и маковые поля. И многое-многое другое. Заканчивая триумфальной победой Талибана, который еще в нулевых был объявлен "побежденным".
Выглядит так, что Марку Милли припомнят и его позицию во время выборов 2020 года и последующие заявления о том, что он намеренно помогал скрывать от Трампа важные факты, потому что президенту нельзя было доверять ответственные решения. В целом, тема очень благодатная в плане возмездия тем, кто думал, что Трамп после 2020 года не вернется. Ну а тут как-никак тема самого позорного военного поражения США после Вьетнамской войны.
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Источник: Colonel Cassad
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