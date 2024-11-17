В «Гусарской балладе» от Netflix поручик Ржевский будет мавром-мужеложцем, а Шурочка Азарова совершит трансгендерный переход

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Гусарская баллада», который должен выйти в начале 2025 года.

Картина снята как «переосмысленная современная версия» одноимённой советской кинокомедии Эльдара Рязанова, адаптированная для западной аудитории. Поручик Ржевский в новом сценарии стал мавром и к тому же мужеложцем. В гусарском полку процветают нетрадиционные сексуальные отношения и приветствуется смена пола, а каждый второй герой картины проходит психотерапию.

– За 60 лет, которые прошли после выхода первой «Гусарской баллады», всё сильно изменилось. В середине 20 века цивилизованный мир стоял над пропастью ксенофобии, но одумался и сделал шаг вперёд. Поэтому мы хотим показать, как совершенно разные люди работают над общей целью на фоне декораций начала XIX века – так могло бы быть, если бы человечество развивалось быстрее, – сказал актёр Брент Корриган, сыгравший роль Михаила Орлова.

В министерстве культуры России пообещали не допустить выхода «Гусарской баллады» от Netflix в отечественных онлайн-кинотеатрах и добиться блокировки сервиса за пропаганду экстремистской идеологии ЛГБТ и фальсификацию истории Отечественной войны 1812 года.

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