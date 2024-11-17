“Нет войне, нет Путину” – в Берлине проходит марш российской оппозиции

В Берлине начался марш российской оппозиции против войны в Украине. Инициаторами акции стали Илья Яшин, Юлия Навальная и Владимир Кара-Мурза. Шествие под лозунгами “Нет войне, нет Путину!” проходит от Потсдамской площади до здания российского посольства на Унтер-ден-Линден.

По оценке организаторов, в берлинском марше участвуют около 2000 человек.

Участники используют сине-бело-синие знамена, напоминающие государственный флаг России, где красная полоса заменена на белую. В Российской Федерации они считаются экстремистской символикой. Можно увидеть на манифестации флаги Украины и бело-красно-белые флаги демократической Беларуси.

“Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключённых. Сегодня нет возможности проводить легальные акции протеста на территории нашей страны – людей там жестоко избивают и сажают на огромные сроки. Но мы всё ещё можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная РФ существует. Мы существуем, мы не молчим и мы действуем вместе”, – написал накануне марша Илья Яшин в социальной сети Х.

“Этой акцией мы хотим не только консолидировать демократические и антивоенные силы, но и поддержать наших сограждан в России, которые находятся в заложниках у путинского режима”, – сообщила Юлия Навальная.

Одновременно подобные марши проходят и в других странах Европы.