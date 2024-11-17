 

Буддийский монах установил рекорд, проведя 90 дней в непрерывном просмотре TikTok

17.11.2024, 15:33, Разное
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В одном из буддийских монастырей Тибета завершился эксперимент, в рамках которого буддийский монах по имени Лама Церин провёл 90 суток без перерыва, просматривая видео в социальной сети TikTok.

Опыт проводился под строгим контролем ведущих учёных и духовных лидеров. За состоянием монаха следили круглосуточно, фиксируя его физиологические показатели и психическое состояние. На протяжении всего эксперимента Лама Церин оставался сосредоточенным и спокойным, несмотря на постоянный поток информации, что многие уже назвали «явным сигналом о фальшивке».

– Нормальный человек не может смотреть эту чепуху и оставаться уравновешенным даже 90 минут подряд, не говоря уже про 90 суток. Имеем дело с такой же фальшивкой как левитация монахов, – заявил эксперт журнала Popular Psychiatry, комментируя итоги опыта.

Далай-лама в свою очередь назвал эксперимент «подвиг веры». Его Святейшество отметил, что такой опыт демонстрирует способность человеческого сознания адаптироваться к любым условиям и сохранять внутреннюю гармонию даже в самых тяжёлых обстоятельствах. В рамках продолжения опыта в буддийских пагодах начнут внедрять новые медитативные практики, основанные на контенте TikTok.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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