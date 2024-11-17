ЗАГСы получат право рассылать семейным парам предписания о рождении детей

В рамках борьбы с отрицательными явлениями в демографии правительство намерено наделить ЗАГСы новой функцией – они смогут выдавать семейным парам предписания о необходимости деторождения.

Документ планируют доставлять почтой под подпись, с обязательным уведомлением о вручении. Если предписание окажется неактуальным, пара должна будет ответным письмом или при личном визите уведомить об этом ЗАГС, приложив справку о беременности или свидетельство о рождении ребёнка. Если же у одного из партнёров существуют медицинские противопоказания к деторождению, их потребуется подтверждать ежегодно.

«Сейчас прорабатывается возможность внедрить соответствующую функциональность также и на Госуслуги, – рассказал источник в рабочей группе. – Предписание, полученное в режиме онлайн, будет считаться врученным в момент отправки со всеми наступающими последствиями».

Уведомления начнут доставлять с января, а первые демографические результаты власти ожидают получить уже к июню-июлю 2025 года – по крайней мере, такой дедлайн установило для регионов правительство.

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