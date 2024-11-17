 

Государственный совхоз продан с баланса бронетанкового завода

17.11.2024, 13:15, Разное
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Имущественный комплекс площадью около 2 000 гектаров, ранее принадлежавший бронетанковому заводу “Ростеха”, перешел в частные руки. Активы, расположенные недалеко от Краснодара, были проданы за сумму, превышающую 928 миллионов рублей.

Торги по продаже непрофильного актива прошли 16 декабря на федеральной электронной площадке. Стартовая стоимость комплекса составила 928,9 миллиона рублей.

Наряду с этим, сообщалось о разработке мобильного комплекса “ПРЕС” госкорпорацией “Ростех”. Это устройство предназначено для подавления сигнала FPV-дронов и имеет дальность действия до 150 метров, а также возможность работы в широком диапазоне температур.


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