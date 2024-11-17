**Шоу-бизнес пророчит возвращение Андрея Губина**

Легендарный артист 90-х Андрей Губин, много лет хранивший молчание, дал надежду поклонникам на возможное возвращение к концертной деятельности. Несмотря на проблемы со здоровьем, Губин продолжает творить, накопив внушительное количество нового материала.

В недавнем интервью Губин намекнул на свое возможное возвращение. За годы отсутствия он создал 10 альбомов с песнями, по его словам, превосходящими его прежние хиты. Однако артист не спешит называть точных сроков своего камбэка.

Примечательно, что Губин посетил юбилей знаменитого композитора Игоря Крутого, что также подогрело слухи о его грядущем возрождении в шоу-бизнесе. Поклонники с нетерпением ожидают официального заявления кумира об окончательном возвращении на сцену.