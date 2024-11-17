 

Нагиев поделился впечатлениями после съёмок

17.11.2024, 11:35, Разное
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После двухлетнего перерыва Дмитрий Нагиев триумфально вернулся к актёрской деятельности. Артист не скрывает своего восторга от съёмок в сериале “Актерище”, где ему выпала честь сыграть самого себя.

“С первых дней съёмки я был очарован проектом. Реалистичность и тонкая работа режиссёра Дмитрия Невзорова подарили мне настоящее удовольствие”, – делится впечатлениями Нагиев.

Нагиев также выразил восхищение режиссёрским подходом Невзорова, который, по его мнению, мастерски подчёркивает индивидуальные особенности каждого актёра.

“Дмитрий Невзоров не только режиссёр, но и талантливый психолог. Он умеет создать атмосферу, в которой каждый актёр раскрывает свой потенциал”, – отметил Нагиев.

Не обошлось и без упоминания платного марафона, который Нагиев проводит в Дубае. Артист уверен, что этот проект станет ещё одним доказательством его преданности творчеству и стремления к развитию.


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