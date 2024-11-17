Мнение «аналитика»: О свежем плане Зеленского… Зачем Украина убивает своё будущее?
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Украинский президент Владимир Зеленский подогнал новый план. Или ему подогнали, не суть. Главное, что план опять есть. Хотя судьба его туманна.
Помянем предшествующие. «План мира» — отвергнут мировым сообществом и прочно забыт. «План победы» — отвергнут партнёрами спонсорами и прочно забыт. Теперь вот появился «План стойкости». И это уже… чистое самоубийство украинской нации.
Тут лучше всего немец Альфред Кох высказался.
«План стойкости»… в частности, будет включать в себя пункт о культурном суверенитете — «то, что касается и культурного наследия Украины, и современной культуры, и культурной дипломатии». В его рамках предполагается «производство украинского контента, и ради этого реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине».
Вот этот пункт о «культурном суверенитете» меня заинтересовал, поскольку я более-менее уже понимаю что в реальности имеется в виду. Например, сегодня на родине Зеленского, в Кривом Роге, снесли памятники Пушкину и Лермонтову. Это все, вкупе с «языковыми патрулями», запретами школьникам разговаривать по-русски на переменах и прочими другими вещами — как раз и есть практическая реализация тезиса о «культурном суверенитете».
Я не собираюсь здесь защищать русскую культуру или определять меру её ответственности за конфликт, начатый Путиным. Скажу лишь, что русская культура не нуждается в защите. Она слишком давно и прочно заняла свое место в человеческой цивилизации, чтобы ей даже таким извращённым таким способом можно было нанести какой-то вред. Вот не далее как сегодня я прочитал эссе Германа Гессе о связи «Братьев Карамазовых» Достоевского с «Закатом Европы» Шпенглера. Гессе, обращаясь к своим немецким читателям, оперирует образами из обеих книг будучи полностью уверенным в том, что они одинаково хорошо понимают и Достоевского и Шпенглера.
Вне контекста русской культуры уже невозможно себе представить немецкую и наоборот: без Гете и Шиллера не было бы Жуковского и Лермонтова. Даже в современных западных рок и поп-культурах цитаты из русских композиторов – обычное дело. Достаточно вспомнить «Половецкие пляски» Бородина процитированные известными рэперами The Rapsody.
Мировая культура будет неполной без американского эссеиста и русского поэта Бродского. Без романа Ахматовой с Модильяни и дружбы с Исайей Берлиным. Без англоязычной «Лолиты» и русскоязычного «Дара» Набокова, русского влияния на поэзию Поля Элюара или на творчество Сальвадора Дали и Пикассо. Без Марлен Дитрих, стоящей на коленях перед Паустовским. Без влияния на мировую драматургию Чехова, или на синтез литературы и этики – Толстого.
Главной особенностью великих мировых культур является вот эта их интегрированность в другие мировые культуры. Достаточно посмотреть на афишу Зальцбургского музыкального фестиваля или на репертуар любого известного в мире оперного театра, чтобы понять, что они просто немыслимы без русских композиторов и исполнителей.
При этом я нисколько не умаляю достоинств украинской культуры. Я, как и большинство человечества, её просто не знаю. Возможно, она прекрасна и даже опережает русскую. Но у неё нет того, о чем я написал выше: она не интегрирована в другие культуры. Она не является частью культурного кода человечества. Ареал ее распространения ограничен. Не спорю: это плохо. Согласен: над популяризацией украинской культуры нужно работать.
Но сегодня правда состоит в том, что даже если над всемирным распространением украинской культуры работать не покладая рук и вкладывать в это огромные #деньги, результат может появиться за пределами жизни не только нашего поколения, но поколения наших детей.
В этом плане характерна история (южно-)корейской культуры, о существовании которой мы узнали лишь недавно через поп-музыку и кинематограф. Разумеется, она существовала уже тысячелетия, но частью культурного кода человечества стала лишь недавно, после того, как корейское кино поразило нас своей зрелостью, глубиной и профессионализмом. Понадобились десятилетия бурного экономического роста, огромные #инвестиции в продвижение своих брендов и неустанный труд деятелей корейской культуры, чтобы только сейчас появились первые плоды этой работы.
Вольному – воля. Это, безусловно, ваше право отказаться от русского языка и от русской культуры. В знак протеста отморожу себе уши. Но как бы вам потолковее объяснить, что тем самым вы выпиливаете себя из мировой культуры. И проникнуть в неё снова вы сможете только усвоив какую-то другую мировую культуру.
А через украинскую культуру это сделать намного труднее, чем через русскую именно потому, что она плохо интегрирована в мировую. Обычно для решения этой задачи люди учат английский и через него включаются в мировой культурный контекст. Но пока в масштабе всей Украины этого не сделано. Да и будет ли вообще когда нибудь сделано? Так зачем отказываться от русского языка и русской культуры, когда с ними знакомы практически все украинцы?
Апелляция к тому, что сегодня россияне – ваши враги, меня лично не убеждает. И никого не убедит.
Уж как англичане угнетали народы Британской Индии! Казалось бы у них должны быть веские причины для ненависти к английскому языку. А между тем, Махатма Ганди и Джавахарлал Неру настояли на том, чтобы английский язык был вторым государственным языком новой, независимой Индии. Уж как только англичане не издевались над ирландцами! Морили голодом, убивали, продавали в рабство, требовали отказаться от католицизма. Но все равно английский язык в независимой Ирландии – государственный. И величайшее произведение ирландской культуры, роман «Улисс», написан по-английски.
А вот, например, украинцы отказываются от своего великого сына и певца Украины Николая Гоголя, только лишь потому, что он писал по-русски.
Остановитесь! Вы делаете глупость. Даже чисто практически: если вы вступите в #ЕС, вы уже назавтра будете завалены исками о дискриминации по языковому признаку и будете вынуждены не только обеспечить возможность образования на русском языке, но и право им всегда и везде свободно пользоваться. Это не считая многомиллионнных штрафов и устойчивой репутации нацистов среди европейцев. Я уже не говорю о неизбежном оттоке какой-то части русскоязычного населения в Европу, а то и в Россию. Этого результата вы хотите добиться?
Это я вам перечислил минусы. А каковы плюсы? Что вы выиграли отказавшись от русской культуры и русского языка? Ну, кроме удовлетворения какого-то странного чувства мести?
Согласитесь: одна культура – хорошо. А две – лучше. А три, четыре, пять – ещё лучше. Зачем делать себя беднее? Зачем добровольно отказываться от одной из мировых культур? Разве вы от этого становитесь умнее, образованнее, духовно богаче? Поверьте: культура, став мировой, теряет свою территориальную привязку и сегодня самый, на мой взгляд, большой русский писатель, Владимир Сорокин, живет и работает в Германии.
Наконец, исторически #Украина включает в себя четыре больших этноса: украинцев, русских, крымских татар и евреев. Это если не считать небольшие этнические группы венгров, словаков, румын и других народов. Зачем их всех делать «украинцами»? Какой в этом глубокий смысл? Евреи уже в результате Холокоста потеряли свою культуру на идиш. Теперь вы заставляете их еще отказаться и от русской её части. Кто следующий? Крымские татары? Зачем? Что вы от их принудительной украинизации выиграете?
Так-то вопросы Альфред Кох правильные. Отказываясь от русской культуры, #Украина самовыпиливается из мировой и тем самым действительно убивает своё будущее. Просто из ненависти к «агрессору».
Но кто эти вопросы в украинском социуме готов пусть и не обсудить публично, а хотя бы услышать?
И кто ответит?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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