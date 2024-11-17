Мнение «аналитика»: О свежем плане Зеленского… Зачем Украина убивает своё будущее?

Украинский президент Владимир Зеленский подогнал новый план. Или ему подогнали, не суть. Главное, что план опять есть. Хотя судьба его туманна.

Помянем предшествующие. «План мира» — отвергнут мировым сообществом и прочно забыт. «План победы» — отвергнут партнёрами спонсорами и прочно забыт. Теперь вот появился «План стойкости». И это уже… чистое самоубийство украинской нации.

Тут лучше всего немец Альфред Кох высказался.

«План стойкости»… в частности, будет включать в себя пункт о культурном суверенитете — «то, что касается и культурного наследия Украины, и современной культуры, и культурной дипломатии». В его рамках предполагается «производство украинского контента, и ради этого реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине».

Вот этот пункт о «культурном суверенитете» меня заинтересовал, поскольку я более-менее уже понимаю что в реальности имеется в виду. Например, сегодня на родине Зеленского, в Кривом Роге, снесли памятники Пушкину и Лермонтову. Это все, вкупе с «языковыми патрулями», запретами школьникам разговаривать по-русски на переменах и прочими другими вещами — как раз и есть практическая реализация тезиса о «культурном суверенитете».

Я не собираюсь здесь защищать русскую культуру или определять меру её ответственности за конфликт, начатый Путиным. Скажу лишь, что русская культура не нуждается в защите. Она слишком давно и прочно заняла свое место в человеческой цивилизации, чтобы ей даже таким извращённым таким способом можно было нанести какой-то вред. Вот не далее как сегодня я прочитал эссе Германа Гессе о связи «Братьев Карамазовых» Достоевского с «Закатом Европы» Шпенглера. Гессе, обращаясь к своим немецким читателям, оперирует образами из обеих книг будучи полностью уверенным в том, что они одинаково хорошо понимают и Достоевского и Шпенглера.

Вне контекста русской культуры уже невозможно себе представить немецкую и наоборот: без Гете и Шиллера не было бы Жуковского и Лермонтова. Даже в современных западных рок и поп-культурах цитаты из русских композиторов – обычное дело. Достаточно вспомнить «Половецкие пляски» Бородина процитированные известными рэперами The Rapsody.

Мировая культура будет неполной без американского эссеиста и русского поэта Бродского. Без романа Ахматовой с Модильяни и дружбы с Исайей Берлиным. Без англоязычной «Лолиты» и русскоязычного «Дара» Набокова, русского влияния на поэзию Поля Элюара или на творчество Сальвадора Дали и Пикассо. Без Марлен Дитрих, стоящей на коленях перед Паустовским. Без влияния на мировую драматургию Чехова, или на синтез литературы и этики – Толстого.

Главной особенностью великих мировых культур является вот эта их интегрированность в другие мировые культуры. Достаточно посмотреть на афишу Зальцбургского музыкального фестиваля или на репертуар любого известного в мире оперного театра, чтобы понять, что они просто немыслимы без русских композиторов и исполнителей.

При этом я нисколько не умаляю достоинств украинской культуры. Я, как и большинство человечества, её просто не знаю. Возможно, она прекрасна и даже опережает русскую. Но у неё нет того, о чем я написал выше: она не интегрирована в другие культуры. Она не является частью культурного кода человечества. Ареал ее распространения ограничен. Не спорю: это плохо. Согласен: над популяризацией украинской культуры нужно работать.

Но сегодня правда состоит в том, что даже если над всемирным распространением украинской культуры работать не покладая рук и вкладывать в это огромные #деньги, результат может появиться за пределами жизни не только нашего поколения, но поколения наших детей.

В этом плане характерна история (южно-)корейской культуры, о существовании которой мы узнали лишь недавно через поп-музыку и кинематограф. Разумеется, она существовала уже тысячелетия, но частью культурного кода человечества стала лишь недавно, после того, как корейское кино поразило нас своей зрелостью, глубиной и профессионализмом. Понадобились десятилетия бурного экономического роста, огромные #инвестиции в продвижение своих брендов и неустанный труд деятелей корейской культуры, чтобы только сейчас появились первые плоды этой работы.

Вольному – воля. Это, безусловно, ваше право отказаться от русского языка и от русской культуры. В знак протеста отморожу себе уши. Но как бы вам потолковее объяснить, что тем самым вы выпиливаете себя из мировой культуры. И проникнуть в неё снова вы сможете только усвоив какую-то другую мировую культуру.

А через украинскую культуру это сделать намного труднее, чем через русскую именно потому, что она плохо интегрирована в мировую. Обычно для решения этой задачи люди учат английский и через него включаются в мировой культурный контекст. Но пока в масштабе всей Украины этого не сделано. Да и будет ли вообще когда нибудь сделано? Так зачем отказываться от русского языка и русской культуры, когда с ними знакомы практически все украинцы?

Апелляция к тому, что сегодня россияне – ваши враги, меня лично не убеждает. И никого не убедит.

Уж как англичане угнетали народы Британской Индии! Казалось бы у них должны быть веские причины для ненависти к английскому языку. А между тем, Махатма Ганди и Джавахарлал Неру настояли на том, чтобы английский язык был вторым государственным языком новой, независимой Индии. Уж как только англичане не издевались над ирландцами! Морили голодом, убивали, продавали в рабство, требовали отказаться от католицизма. Но все равно английский язык в независимой Ирландии – государственный. И величайшее произведение ирландской культуры, роман «Улисс», написан по-английски.

А вот, например, украинцы отказываются от своего великого сына и певца Украины Николая Гоголя, только лишь потому, что он писал по-русски.

Остановитесь! Вы делаете глупость. Даже чисто практически: если вы вступите в #ЕС, вы уже назавтра будете завалены исками о дискриминации по языковому признаку и будете вынуждены не только обеспечить возможность образования на русском языке, но и право им всегда и везде свободно пользоваться. Это не считая многомиллионнных штрафов и устойчивой репутации нацистов среди европейцев. Я уже не говорю о неизбежном оттоке какой-то части русскоязычного населения в Европу, а то и в Россию. Этого результата вы хотите добиться?

Это я вам перечислил минусы. А каковы плюсы? Что вы выиграли отказавшись от русской культуры и русского языка? Ну, кроме удовлетворения какого-то странного чувства мести?

Согласитесь: одна культура – хорошо. А две – лучше. А три, четыре, пять – ещё лучше. Зачем делать себя беднее? Зачем добровольно отказываться от одной из мировых культур? Разве вы от этого становитесь умнее, образованнее, духовно богаче? Поверьте: культура, став мировой, теряет свою территориальную привязку и сегодня самый, на мой взгляд, большой русский писатель, Владимир Сорокин, живет и работает в Германии.

Наконец, исторически #Украина включает в себя четыре больших этноса: украинцев, русских, крымских татар и евреев. Это если не считать небольшие этнические группы венгров, словаков, румын и других народов. Зачем их всех делать «украинцами»? Какой в этом глубокий смысл? Евреи уже в результате Холокоста потеряли свою культуру на идиш. Теперь вы заставляете их еще отказаться и от русской её части. Кто следующий? Крымские татары? Зачем? Что вы от их принудительной украинизации выиграете?

Так-то вопросы Альфред Кох правильные. Отказываясь от русской культуры, #Украина самовыпиливается из мировой и тем самым действительно убивает своё будущее. Просто из ненависти к «агрессору».

Но кто эти вопросы в украинском социуме готов пусть и не обсудить публично, а хотя бы услышать?

И кто ответит?

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