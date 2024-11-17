 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия ограничила экспорт урана США

17.11.2024, 1:45, Разное
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Россия ограничила экспорт урана США

В России вводятся временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Имеется в виду вывоз обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в американской юрисдикции. Исключением станут поставки, осуществляемые на основании разовых лицензий, выданных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Документ вносит поправки в постановление правительства от 9 марта 2022 г. № 313.

На сайте правительства поясняется, что ограничения вводятся по указанию президента России Владимира Путина в качестве ответной меры на введенные США в 2024–2027 гг. ограничения и запрет с 2028 г. на импорт урановой продукции из РФ.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2024/11/15/1075419-rossiya-ogranichila-eksport-urana – цинк

Помнится, еще в школе, в старших классах, читал пару статей патриотического характера, где призывали к ограничению экпорта урана в США.
Вот и до этого дожили.

Источник: Colonel Cassad


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