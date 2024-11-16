В пригороде Парижа злоумышленник захватил в заложники сотрудников ресторана

В пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино сын владельца ресторана L’Olivier захватил в заложники несколько сотрудников заведения, пишет BFM TV. Мужчина, вооруженный ножом, забаррикадировался в здании, угрожая совершить самоубийство.

Посетителей в ресторане в момент захвата не было. На место прибыли полицейские. Спустя три часа заложников удалось освободить, а злоумышленника арестовать. По предварительным данным, он страдает наркозависимостью