В пригороде Парижа злоумышленник захватил в заложники сотрудников ресторана

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16.11.2024, 19:35, Новости дня
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В пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино сын владельца ресторана L’Olivier захватил в заложники несколько сотрудников заведения, пишет BFM TV. Мужчина, вооруженный ножом, забаррикадировался в здании, угрожая совершить самоубийство.

Посетителей в ресторане в момент захвата не было. На место прибыли полицейские. Спустя три часа заложников удалось освободить, а злоумышленника арестовать. По предварительным данным, он страдает наркозависимостью


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