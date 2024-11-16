В дельте Евфрата найдена первая в мире «инфоцыганская» реклама

В ходе раскопок в дельте реки Евфрат международная группа антропологов обнаружила глиняную табличку, возраст которой составляет около 5000 лет. После анализа текста учёные пришли к выводу, что перед ними – первая в истории человечества «инфоцыганская» реклама.

На табличке высечены обещания о том, что каждый, кто обратится за помощью к автору послания, обретёт силу легендарного героя Гильгамеша и несметные богатства царя Мидаса. Исследователи полагают, что этот текст мог служить своего рода «визиткой» древнего шарлатана, который предлагал свои услуги в обмен на золото, скот или другие ценности.

Вскоре была найдена ещё одна табличка, которая проливает свет на судьбу автора этой древней рекламы. Согласно документу, он был схвачен разгневанными клиентами и брошен в ров с крокодилами, но его спасли стражники фараона. Впоследствии мошенника доставили на приём к главе государства, где тот в ультимативной форме потребовал выплатить долг по налогам.

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