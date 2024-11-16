 

Рупор кремлевской пропаганды: Вашингтонский обком-2024

16.11.2024, 19:10, Разное
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Вашингтонский обком-2024.

Президент: три уголовных дела о госизмене.
Госсекретарь: забанен въезд в Китай.
Министр юстиции: под уголовным делом о педофилии.
Министр образования: образование – школьный аттестат.
Министр обороны: военкор.
Министр здравоохранения: антиваксер.
Министр охраны окружающей среды: антидекарбонизатор.
Посол в ООН: антиООН-овец.
Директор ЦРУ: подозревается в шпионаже.

ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!

https://t.me/Ravreba/9415 – цинк

Еще никогда агент Дональд не был так близок к провалу.

Маск заявил, что найдет и уничтожит тех, кто выступает с утверждениями о его контактах с Россией.
Так миллиардер отреагировал на информацию о том, что американские сенаторы-демократы попросили федеральные власти США провести расследование в связи с утверждениями о контактах Маска с Москвой.
Пусть еще найдет и уничтожит тех, кто утверждал, что Трамп развлекался с проститутками в Москве и его завербовала ФСБ. А то уже 8 лет прошло…

Источник: Colonel Cassad


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