Врач Ткаченко рассказал, как выявить гепатит С

Гепатит С, поражающий печень, часто остается незамеченным в силу своей бессимптомности. Передается через кровь при медицинских процедурах, незащищенных интимных контактах.

В отличие от гепатита В, С не вызывает мгновенного пожелтения кожи. Иммунная система может справиться с вирусом. Подвох в том, что первые симптомы проявляются только на стадии цирроза, когда лечение становится сложным.

Выявить гепатит С возможно только с помощью анализов. Повышенный уровень фермента АЛТ указывает на необходимость проверки на С. Однако по внешним признакам также можно заподозрить заболевание: желтуха, отеки ног, общая слабость.

Обследование у врача должно проводиться при любых изменениях в организме, особенно если они связаны с кожей или слизистыми. Своевременная диагностика позволит принять меры и предотвратить серьезные последствия для здоровья печени.