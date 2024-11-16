 

Врач Ткаченко рассказал, как выявить гепатит С

16.11.2024, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гепатит С, поражающий печень, часто остается незамеченным в силу своей бессимптомности. Передается через кровь при медицинских процедурах, незащищенных интимных контактах.

В отличие от гепатита В, С не вызывает мгновенного пожелтения кожи. Иммунная система может справиться с вирусом. Подвох в том, что первые симптомы проявляются только на стадии цирроза, когда лечение становится сложным.

Выявить гепатит С возможно только с помощью анализов. Повышенный уровень фермента АЛТ указывает на необходимость проверки на С. Однако по внешним признакам также можно заподозрить заболевание: желтуха, отеки ног, общая слабость.

Обследование у врача должно проводиться при любых изменениях в организме, особенно если они связаны с кожей или слизистыми. Своевременная диагностика позволит принять меры и предотвратить серьезные последствия для здоровья печени.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Нил Дракман несколько лет работает над новой игрой для PlayStation

16.11 / 1892 – 1938: легендарный милиционер дядя Стёпа оказался японским шпионом

16.11 / Тенденции колготок на осень-зиму – 2024/2025, которые придадут пикантность любому образу

16.11 / Китайский робот Lynx демонстрирует чудеса проходимости на бездорожье

16.11 / В одну реку дважды – 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком

16.11 / MacRumors: Apple добавила iPhone 6s и iPhone XS в список устаревших устройств

16.11 / Мнение: В Кремле ничего не умеют

16.11 / «Роснефть» проведёт внеплановое заседание совета акционеров после звонка Шольца

16.11 / Мобильная водометная башня RainStream защитит поселок от лесного пожара

16.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Канал зарегистрирован в Роскомнадзоре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика