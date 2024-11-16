Тенденции колготок на осень-зиму – 2024/2025, которые придадут пикантность любому образу

Выбирая колготки на сезон осень-зима – 2025 необходимо отдать предпочтение модным и стильным вариантам, которые помогут придать немного гламура и пикантности создаваемому образу. Вот несколько отличных вариантов.

Черные и серые

Этой осенью в тренде будут классические черные и серые колготки. Такой аксессуар поможет придать немного утонченности совершенно любому создаваемому образу.

Отлично смотрятся черные колготки с различными узорами.

Яркие цвета

В этом году в моде колготки ярких цветов, например розового, красного, синего.

Лучше всего выбирать плотные модели, чтобы в полной мере можно было продемонстрировать роскошные цвета.

Белые

Белый цвет выглядит благородно и элегантно. Такие колготки помогут сделать совершенно любой образ действительно шикарным.

Отлично будут смотреться модели с рисунком.

Колготки в сеточку (главное фото)

Такие колготы выглядят действительно круто и помогут сделать образ просто фантастическим. Если хочется создать более утонченный образ, то стоит выбирать колготы в мелкую сеточку и сочетать их с рваными джинсами или же юбкой миди.

Животные принты

Эффектно смотрятся колготы с леопардовым узором. Это простой, но эффективный способ украсить любой наряд. Такие колготы стоит сочетать с яркими нарядами.

Блестящие

Если хочется чего-то особенного, то стоит остановить свой выбор на блестящих колготках. Они отлично подойдут для любого праздничного мероприятия.