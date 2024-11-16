 

Китайский робот Lynx демонстрирует чудеса проходимости на бездорожье

16.11.2024, 15:05, Разное
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Робот Lynx уже скоро пополнит ряды четвероногих роботов Lite3, X20 и X30 китайской компании DEEP Robotics. В отличие от своих собратьев на концах ног у него имеются колеса.

Замена гусениц колесами позволяет роботу преодолевать сложные участки местности с хорошей скоростью не теряя устойчивости. Однако при необходимости Lynx может блокировать колеса, став обычным четвероногим роботом. Уникальные двигатели дают возможность роботу преодолевать участки местности с рыхлым грунтом, гравием и асфальтом.

Преодолевая бездорожье с помощью ИИ, Lynx использует сочетание различных режимов — в частности, на двух колесах при спуске со склона и преодолении валунов до метра высотой. Робот может работать в автономном режиме до четырех часов. Уникальная проходимость позволит в дальнейшем использовать его при проведении поисково-спасательных операций, картографировании, инспекции и транспортировке оборудования.

Источник &#8212 DEEP Robotics


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