Китайский робот Lynx демонстрирует чудеса проходимости на бездорожье

Робот Lynx уже скоро пополнит ряды четвероногих роботов Lite3, X20 и X30 китайской компании DEEP Robotics. В отличие от своих собратьев на концах ног у него имеются колеса.

Замена гусениц колесами позволяет роботу преодолевать сложные участки местности с хорошей скоростью не теряя устойчивости. Однако при необходимости Lynx может блокировать колеса, став обычным четвероногим роботом. Уникальные двигатели дают возможность роботу преодолевать участки местности с рыхлым грунтом, гравием и асфальтом.

Преодолевая бездорожье с помощью ИИ, Lynx использует сочетание различных режимов — в частности, на двух колесах при спуске со склона и преодолении валунов до метра высотой. Робот может работать в автономном режиме до четырех часов. Уникальная проходимость позволит в дальнейшем использовать его при проведении поисково-спасательных операций, картографировании, инспекции и транспортировке оборудования.

Источник — DEEP Robotics