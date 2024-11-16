Мнение: В Кремле ничего не умеют

Какая-то странная движуха в Абхазии. В этой непризнанной республике вдруг случился какой-то бунт, практически государственный переворот, штурм тамошнего президентского дворца – и вот результат: “президент” Абхазии по требованию протестующих подал в отставку и бежал. Надо понимать, что Абхазия – это в чистом виде марионеточная республика, во всех такого типа “независимых республиках” рулит ФСБ, оно же и “избирает” тамошних президентов. Демократия по-русски. Так что свержение “президента” – это пощечина именно отечественным гебистам.

В российской прессе – возмущение абхазами. Мол, какое еще, нахрен, восстание, вы же все полностью сидите на нашей шее, госбюджет Абхазии на 100% – дотации из России, имейте совесть! Тем более что поводом для “восстания” оказалось возмущение тем, что власти республики согласились подмахнуть некое “Инвестиционное соглашение” между Абхазией и РФ, по которому, как сочли абхазы, у российских инвесторов появится возможность скупить всю их “независимую республику” на корню.

Понятно, что в России решили “с паршивой овцы хоть шерсти клок” – и получить хоть что-то взамен того, что Россия уже 10 лет содержит всю Абхазию за свой счет. Приобрести себе курортную недвижимость и “погреться” за счет неистребимой страсти россиян к теплому морю. Но, понятно, оставить тамошних “курортных олигархов” с носом. Кроме того, не зря протестанты бузили на тамошних площадях с флагами ЕС: они, видать, смекнули, что полное поглощение Россией сулит их курортному бизнесу прощание с мечтами о хотя бы перспективе получить не голоштанных россиян, а туристов из Европы, платящих весомыми евро вместо рублей.

Но со стороны виден наш типичный “метод управления”: грубо, по-хамски, ФСБ-стайл, “у России – особый путь”. Это ж надо было умудриться – спровоцировать целое восстание у республики, которую вы кормите фактически с руки. Видать, перепутали Абхазию с Тамбовской областью, расслабились. Решили, что всё можно. Дипломатический навык у россиян – ниже плинтуса. Они ведь также и с Украиной, надо понимать, “общались”. Думали, что они там всех за яйца держат. “Навык не пропьешь”.

А лучше бы пропили.