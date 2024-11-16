Мобильная водометная башня RainStream защитит поселок от лесного пожара

Обильные осадки резко снижают вероятность угрозы надвигающегося на город или поселок лесного пожара. Но как показывает опыт последних лет, их не всегда хватает.

Канадская компания Wildfire Innovations разработала телескопическую стальную башню RainStream, способную затормозить распространение огня у границ населенного пункта до прибытия пожарных. RainStream в нерабочем состоянии лежит на боку на встроенном прицепе, который доставляется к месту установки с помощью пикапа.

По прибытии на место разворачиваются 4 стабилизирующих опоры прицепа, после чего вертикально устанавливается сама вышка, которая затем выдвигается на высоту до 30 метров. Затем пожарный расчет из четырех человек подсоединяет шланг от дизельного насоса к пожарному гидранту, запитанному от ближайшего источника воды. Время развертывания — около 40 минут. Бака дизтоплива хватает на 40 часов работы.

После запуска насоса RainStream начинает разбрызгивать воду с помощью специальной насадки на вершине башни. Насадку можно настроить на один из режимов — круговой с вращением на 360 градусов и фиксированный в одном направлении. Водяная струя формирует облако водяного тумана, оседающего на окружающие объекты на площади от 3 до 8 га с учетом преобладающих ветров.

Серийное производство RainStream начинается в этом году. При необходимости их можно будет активировать дистанционно.

Источник — Wildfire Innovations Inc.