 

Мобильная водометная башня RainStream защитит поселок от лесного пожара

16.11.2024, 13:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обильные осадки резко снижают вероятность угрозы надвигающегося на город или поселок лесного пожара. Но как показывает опыт последних лет, их не всегда хватает.

Канадская компания Wildfire Innovations разработала телескопическую стальную башню RainStream, способную затормозить распространение огня у границ населенного пункта до прибытия пожарных. RainStream в нерабочем состоянии лежит на боку на встроенном прицепе, который доставляется к месту установки с помощью пикапа.

По прибытии на место разворачиваются 4 стабилизирующих опоры прицепа, после чего вертикально устанавливается сама вышка, которая затем выдвигается на высоту до 30 метров. Затем пожарный расчет из четырех человек подсоединяет шланг от дизельного насоса к пожарному гидранту, запитанному от ближайшего источника воды. Время развертывания — около 40 минут. Бака дизтоплива хватает на 40 часов работы.

После запуска насоса RainStream начинает разбрызгивать воду с помощью специальной насадки на вершине башни. Насадку можно настроить на один из режимов — круговой с вращением на 360 градусов и фиксированный в одном направлении. Водяная струя формирует облако водяного тумана, оседающего на окружающие объекты на площади от 3 до 8 га с учетом преобладающих ветров.

Серийное производство RainStream начинается в этом году. При необходимости их можно будет активировать дистанционно.

Источник &#8212 Wildfire Innovations Inc.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Канал зарегистрирован в Роскомнадзоре

16.11 / В России запретят навязывание допуслуг при покупке авиабилетов

16.11 / SteamDB: Valve сделала бесплатной Half-Life 2 в честь 20-летия игры

16.11 / Государь наградил пилотов «Москвича» Михаила Шумахерова и Леонида Хэмилтона

16.11 / В алгоритмах предиктивного ввода Google и Apple обнаружен русофобский код

16.11 / Врач предупредил о сходстве панкреатита с инфарктом

16.11 / Автоэксперт: проверять моторное масло можно капельным способом

16.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Детская вера в чудо

16.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Лишение гражданства мигрантов отказывающихся присягать РФ

16.11 / Мнение: Саудиты воплощают старую советскую мечту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика