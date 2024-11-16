Врач предупредил о сходстве панкреатита с инфарктом

Врач Александр Мясников предостерегает об опасности острого панкреатита, воспалительного поражения поджелудочной железы. Эта патология проявилась у многих россиян.

Часто причиной воспаления становятся злоупотребление спиртным или желчнокаменная болезнь.

Мясников акцентирует внимание на сходстве симптоматики острого панкреатита с инфарктом. Боль в плече, холодный пот, снижение давления и кардиограмма с признаками инфаркта вызывают затруднения в диагностике даже у опытных врачей.

При панкреатите страдают процессы пищеварения, возникает дефицит ферментов, ухудшается усвоение жиров. Патология также повышает риск развития онкологии.

Полностью излечить болезнь невозможно, однако голодание или прием ферментов помогают контролировать ее проявления. При запущенных случаях необходима операция.

Длительное употребление алкоголя, неправильное питание и прием некоторых лекарств могут спровоцировать обострения панкреатита.