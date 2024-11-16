 

Рупор кремлевской пропаганды: Лишение гражданства мигрантов отказывающихся присягать РФ

16.11.2024, 5:55, Разное
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В Госдуме предложили лишать гражданства мигрантов, которые отказались приносить присягу гражданина РФ

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает аннулировать гражданство в случае, когда человек отказался принимать присягу гражданина РФ. Если слова клятвы не будут произнесены в течение года со дня принятия решения о выдаче нашего паспорта, оно признается недействительным с момента его вынесения. Кроме того, предлагается снизить возраст, с которого мигранты будут обязаны ее принимать — с 18 до 14 лет.

Инициаторы отмечают, что такой шаг позволит повысить патриотический дух среди молодежи. В настоящее время по ряду статей УК ответственность наступает уже с 14 лет, поэтому законодатели считают, что обязательство приносить присягу в этом возрасте станет логичным дополнением к существующим нормам. Ранее в МВД заявили, (https://t.me/readovkanews/89175) что с 23 ноября иностранцев, которые не принесли присягу, будут лишать гражданства.

https://t.me/readovkanews/89396 – цинк

Отражение тенденции на закручивание гаек в вопросе внешней миграции. Но все это будет малозначимо, если как и прежде коррупция в сфере миграционного контроля будет оставаться значительной, а большой поток нелегальной миграции будет обесценивать усилия по ее упорядочиванию.
Само собой, проблемы с нехваткой рабочей силы в РФ вряд ли создадут ситуацию с отказом государства от привлечения дешевой рабочей силы из-за рубежа несмотря на известные издержки этого процесса.

Источник: Colonel Cassad


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