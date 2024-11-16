Мнение: Саудиты воплощают старую советскую мечту

В Саудовской Аравии начали строить огромный куб высотой в 400 метров, то есть примерно в 100 этажей. Обычный небоскрёб имеет основание, допустим, 80 на 80 метров, а вот этот куб — в 25 раз больше, как будто 25 небоскрёбов поставили вплотную друг с другом и соединили переходами на всех уровнях. Здание так и называется — Мукааб, что по-арабски значит «куб».

Строительство ведёт лично Мухаммед ибн Салман, фактический правитель королевства. Как несложно заметить на видео, архитекторам поручили выкрутить пафос на максимум, сделать куб максимально статусным, роскошным и технологичным (видео).

Можно было бы отнестись к Мукаабу как к рутинной заявке арабов на очередную страницу в Книге рекордов Гиннеса, однако куб принципиально отличается от обычных для региона ярких и деньгоёмких проектов. Более того — конкретно России стоит внимательно изучить опыт саудитов, так как подобные кубы были бы практичны и в нашей стране.

Одна из главных проблем Саудовской Аравии — неласковый климат. Летом, к примеру, в Эр-Рияде температура регулярно поднимается до 45-50 градусов, превращая тем самым прогулки по улицам в пытку. Переходы с уличной жары в жёстко охлаждаемые здания и обратно также не добавляют комфорта. Из-за этого Эр-Рияд, Дубай и прочие города нефтяных монархий Ближнего Востока сильно проигрывают европейским и американским городам, в которых мягкий климат побуждает горожан к формированию сообществ: таких как университетские кампусы или деловые «сити». К примеру, Кремниевая долина в США имеет мягкий климат средиземноморского типа. До урбанизации она называлась Долиной сердечной услады, так как её экономика строилась на огромных фруктовых садах.

На первый взгляд может показаться, что это мелочи. Может показаться, что в Саудовской Аравии, в ОАЭ и в США всё одинаково: сел в машину, доехал до офиса, зашёл в свой кабинет и уткнулся в монитор. Тем не менее история успешных технологических, финансовых и культурных центров показывает, что окружение имеет значение. Как-то так получается, что настоящие прорывы фиксируются именно там, где люди объединяются в крупные сообщества университетских размеров, то есть когда десятки тысяч человек помещены в ансамбль из зданий разного назначения и зелёных лужаек между ними — в эдакий Хогвартс, если вы позволите мне столь пошлую параллель.

В Саудовской Аравии, повторюсь, английский Хогвартс невозможен, так как солнце там слишком яркое, и на улице слишком жарко. Однако проблему плохого климата можно решить, если укрыть крышей весь город целиком, организовав внутри вечные идеальные плюс 25.

Как конкретно будет построен реальный Мукааб, мне сейчас не очень интересно — там явно будет далёкий от оптимального формат с гигантскими статуями, огромными голографическими экранами и прочими непрактичными свистелками-сопелками. Давайте лучше прикинем, как такой куб мог бы быть построен, например, в России, где мы испытываем ровно ту же проблему, что и саудиты —плохой климат несколько месяцев в году.

Здание в 100 этажей, по 400х400 метров каждый этаж, это 16 млн квадратных метров площади. Заселим внутрь 50 тысяч человек, и мы обнаружим, что на каждого приходится по 320 квадратных метров площади, чего вполне достаточно, чтобы вместить:

1. Просторные апартаменты.

2. Рабочее место в виде офиса или лаборатории.

3. Магазины, спортзалы и рестораны.

4. Зону развлечений.

5. Общественные пространства типа лестниц, лифтов и «улиц».

Представим жизнь условного айтишника-стартапера внутри такого куба, построенного в Москве, Петербурге или Новосибирске.

На календаре 13 января, рабочий день. Проснувшись в своей трёхкомнатной каюте, наш герой одевается, целует жену и, натянув лёгкие матерчатые кеды, выходит в широкий коридор жилого отсека на 78-м этаже. Кивнув соседу, который, судя по его красным глазам, всю ночь просидел в уютной стенной нише, работая над кодом, айтишник доходит до лифта, чтобы подняться в большой кабине на 80-й этаж. На 80-м этаже айтишник завтракает в ресторане русской кухни, а потом едет две минуты на траволаторе в восточный отсек куба, в ореховую оранжерею, где у него назначена встреча с новым сотрудником, победителем региональной олимпиады по программированию.

Новый сотрудник, приехавший из другого города, в силу молодости вынужден экономить — он провёл ночь в футуристической капсуле отеля «Пчела», занимающего огромную стену из сот на юге 40-44 этажей. Оставив вещи прямо в капсуле, новый сотрудник доходит пешком до скоростного лифта и за пять минут поднимается с 40-го до 80-го этажа. Короткая прогулка, и вот он уже в ореховой оранжерее: оглядывается вокруг, ища диван номер 8Е.

Подробно обсудив детали сотрудничества и составив план на неделю вперёд, стартаперы разделяются: один идёт в бассейн, чтобы поплавать 30 минут перед обедом, а другой направляется на палубу электроники, чтобы купить себе там рабочий ноутбук.

За толстыми стенами куба, вероятно, есть какая-то погода: идёт или не идёт снег, светит или не светит солнце, на хорошо или плохо убранных улицах холодно или тепло. Наших героев это интересует не сильнее, чем налоговая реформа в Гондурасе: в ближайший год выходить из куба им понадобится навряд ли…

Идея не является новой — подобные города планировали ещё в СССР, причём планировали всерьёз, прорабатывая технические детали и финансовые сметы. В ту эпоху, разумеется, ничего не вышло: для создания города-куба нужны компьютерные технологии, которых тогда ещё не было, и капитализм, который тогда был, но не в СССР.

Теперь, как мы видим, к плану построения «кубов» приступили саудиты — наши товарищи по плохому климату. Возможно их пример станет заразительным, и нечто подобное начнут строить в России.

В принципе, если сплюснуть куб, ограничив его сверху 40 этажами и сделав пошире, то есть сохранив общую площадь в 16 млн квадратных метров, получится не так уж и дорого — примерно полтора триллиона рублей. Для продвинутого города на 50 тысяч жителей, пожалуй, даже невысокая цена.