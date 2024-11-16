 

Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков

16.11.2024, 0:40, Новости дня
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Ингредиенты

  • Овсяные хлопья — 1 стакан
  • Миндаль (или любые другие орехи) — 0,5 стакана
  • Семена льна — 2 столовые ложки
  • Сухофрукты (например, изюм, курага, чернослив) — 0,5 стакана
  • Мед — 3 столовые ложки
  • Кокосовая стружка — 2 столовые ложки (по желанию)
  • Соль — щепотка

Приготовление

  • В блендере измельчите миндаль до мелкой крошки.
  • Добавьте овсяные хлопья, семена льна, сухофрукты и кокосовую стружку (если используете). Перемелите всё вместе до получения однородной массы.
  • Перелейте полученную смесь в миску, добавьте мед и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
  • Выложите смесь в прямоугольную форму, застеленную пергаментной бумагой. Равномерно распределите и утрамбуйте ложкой или руками.
  • Отправьте форму в холодильник на 1 час, чтобы масса затвердела.
  • После охлаждения достаньте форму, выньте заготовку и нарежьте на порционные батончики.

    • Эти батончики отлично подойдут для быстрого и полезного перекуса между основными приемами пищи. Они богаты белками, клетчаткой и полезными жирами, что поможет вам оставаться сытыми дольше.


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