Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков
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Ингредиенты
- Овсяные хлопья — 1 стакан
- Миндаль (или любые другие орехи) — 0,5 стакана
- Семена льна — 2 столовые ложки
- Сухофрукты (например, изюм, курага, чернослив) — 0,5 стакана
- Мед — 3 столовые ложки
- Кокосовая стружка — 2 столовые ложки (по желанию)
- Соль — щепотка
Приготовление
Эти батончики отлично подойдут для быстрого и полезного перекуса между основными приемами пищи. Они богаты белками, клетчаткой и полезными жирами, что поможет вам оставаться сытыми дольше.
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