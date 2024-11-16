Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков

Ингредиенты

Овсяные хлопья — 1 стакан

Миндаль (или любые другие орехи) — 0,5 стакана

Семена льна — 2 столовые ложки

Сухофрукты (например, изюм, курага, чернослив) — 0,5 стакана

Мед — 3 столовые ложки

Кокосовая стружка — 2 столовые ложки (по желанию)

Соль — щепотка

Приготовление

В блендере измельчите миндаль до мелкой крошки.

Добавьте овсяные хлопья, семена льна, сухофрукты и кокосовую стружку (если используете). Перемелите всё вместе до получения однородной массы.

Перелейте полученную смесь в миску, добавьте мед и щепотку соли. Тщательно перемешайте.

Выложите смесь в прямоугольную форму, застеленную пергаментной бумагой. Равномерно распределите и утрамбуйте ложкой или руками.

Отправьте форму в холодильник на 1 час, чтобы масса затвердела.

После охлаждения достаньте форму, выньте заготовку и нарежьте на порционные батончики.

Эти батончики отлично подойдут для быстрого и полезного перекуса между основными приемами пищи. Они богаты белками, клетчаткой и полезными жирами, что поможет вам оставаться сытыми дольше.