Мнение «аналитика»: О «западенцах» Украины… Что о них надо знать самое главное?

Все знают, что я обожаю язык холодных цифр. Он, быть может, не такой громкий, как голоса интернет-витий. Но зато намного более красноречивый.

И вот сейчас — вся «западенщина», всё её мировоззрение и весь её патриотизм будет показан одной цифрой. Да, всего одной, зато крупной.

Как сообщил новый глава Закарпатской ОВА Украины Мирослав Белецкий, с 24.02.2022 четверть жителей Закарпатья эмигрировали за пределы страны. По его данным, уехали из региона 300 тысяч человек, при том что на 2022 год население области составляло 1,2 млн человек.

Причём сбежали в основном люди трудоспособного возраста. Сейчас в регионе, несмотря на приток беженцев из других областей, наблюдается дефицит рабочих рук. «Уехало 300 тысяч, переместилось (в Закарпатье из зоны боевых действий – А.Н.) 350 тысяч. Но количество трудоспособных лиц кардинально сократилось», — заявил глава Закарпатской ОВА.

А ведь как кричали, как скакали, как призывали дать отпор москалям, костьми лечь и т.п.

И массово свалили за рубеж при первых же выстрелах где-то вдалеке.

И это всё, что нужно знать о глубинном украинском народе?

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