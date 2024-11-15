Как самостоятельно удалить натоптыши, трещины на пятках и мозоли с корнем

Наши стопы ежедневно испытывают значительные нагрузки, поэтому неудивительно, что со временем на них могут появляться натоптыши, мозоли и трещины. Эти проблемы не только вызывают физический дискомфорт, но и могут свидетельствовать о неправильном уходе за ногами. К счастью, современная косметология и медицина предлагают множество эффективных способов решения этой проблемы.

Стержневая, или корневая, мозоль – что это и чем опасно

Корневые мозоли – это образования желтого цвета, твердые на ощупь. Они возникают как защитная реакция кожи на раздражающий механический фактор, например на слишком тесную обувь. Именно поэтому они чаще всего располагаются на подошвах ног. В случае мозолей действительно может появиться глубокий стержень, вызывающий периодические боли.

При жалобах, связанных с появлением мозолей, рекомендуется в первую очередь обратиться к дерматологу, который проверит глубину поражения и проведет соответствующее лечение. Следует немедленно обратиться к врачу, если вокруг очага поражения появилась эритема или из него сочится гной. Это симптомы бактериальной инфекции, требуется применение антибиотиков.

Как удалить такие мозоли дома

Домашние средства для удаления мозолей — это прежде всего отшелушивающие средства для кожи. Их можно купить в аптеках без рецепта. В основном они содержат мочевину в концентрации 10% и более и салициловую кислоту в концентрации не менее 5%.

В случае очень глубоких, устойчивых к лечению и болезненных поражений может потребоваться их хирургическое удаление. Также крайне важно устранить фактор, вызвавший развитие мозоли, например слишком тесную обувь. В противном случае поражение может рецидивировать.

Никогда не пытайтесь разрезать или поджигать (самый абсурдный из народных методов) мозоли. Такие манипуляции могут быть опасны и могут вызвать ожоги и инфицирование кожи. Хирургическое удаление образования лучше доверить специалистам.

Почему появляются натоптыши

Натоптыши появляются на стопах в результате длительного давления, чаще всего в результате ношения неудобной или неподходящей обуви. Иногда они также являются следствием неправильного анатомического строения или дефектов положения стопы. Плоскостопие, дефекты осанки или неправильная походка могут добавлять проблем.

Дополнительным фактором, способствующим появлению таких мозолей, является лишний вес и генетический фактор. Иногда же они являются симптомом заболеваний, поэтому при возникновении такой проблемы стоит обратиться к специалисту. Мозоли на стопах могут указывать на сахарный диабет, нарушение кровоснабжения конечностей, ревматические заболевания или больную щитовидную железу.

Как избавиться от натоптышей в домашних условиях

Одним из наиболее удобных методов борьбы с натоптышами являются специальные пластыри, которые можно приобрести в аптеках. Эти виды средств защищают мозоль от внешних факторов и насыщены веществами, смягчающими кожу и ускоряющими заживление очага поражения. Особенно это касается салициловой кислоты и мочевины.

Пластыри следует использовать согласно инструкции, обычно в течение двух недель. Также можно купить в аптеках специальные жидкости и мази от мозолей. Но есть и домашнее средство — аспирин. Таблетки нужно растолочь, добавить немного воды и перемешать до получения пасты.

Приготовленную пасту нанесите на мозоль и закрепите повязкой или фольгой на 15-20 минут. Для борьбы с мозолями также можно использовать компрессы из алоэ, лимона или чеснока.

Ножные ванночки очень помогают

Можете попробовать делать для ног ванночки с солью. Для этой цели подойдет поваренная и косметическая соль. В воду стоит добавить эфирные масла, например масло чайного дерева с противовоспалительными свойствами, освежающее масло мяты или расслабляющее масло лаванды.

Метод удаления натоптышей пемзой использовать не рекомендуется, так как это может привести к заражению микроорганизмами. Микробы, которые легко размножаются на пемзе, могут вызвать местное воспаление и затруднить заживление мозоли. В домашних условиях также можно использовать специальные носки, которые смягчают эпидермис благодаря содержанию мочевины и растительных кислот.

Почему трескаются пятки

Хотя кожа кажется простым органом, на самом деле это специализированный и сложный механизм. За ней обязательно нужно ухаживать, особенно в зонах повышенного риска, таких как ноги, подвергающиеся тяжелым нагрузкам. Кожа на пятках состоит из 60 слоев, которые меняются естественным путем. Но иногда в этом процессе происходят сбои.

Если пятки долгое время лишены влаги, кожа теряет эластичность и грубеет. Распространенной причиной трещин также является тесная обувь, избыточный вес и неправильное питание с низким содержанием витамина А. Это не просто эстетическая проблема или мелкая неприятность при ходьбе. Это проблема, требующая обязательного лечения.

Трещины на пятках: проверенные домашние средства

Для размягчения огрубевшей кожи ног приготовьте теплую ванночку с морской солью или содой. Добавьте немного жидкого мыла для лучшего очищения. После 15-20 минут процедуры обработайте стопы пемзой или специальной теркой. Завершите уход питательным кремом для ног и хлопковыми носками.

Льняное семя — природный увлажнитель для кожи. Залейте его кипятком, остудите и подержите ноги в настое 20 минут. Жирная слизь, выделяемая семенами, питает и смягчает кожу, делая ее более эластичной. Если проблема не решается, попробуйте применить травяные настои, сделав из них ножные ванночки.

Вот какие можно использовать природные ингредиенты:

березовый лист, трава тысячелистника, бархатцы – уменьшают воспаление; семена пажитника – смягчают кожу; корень окопника или трава донника – аллантоин в их составе успокаивает и заживляет; подорожник и льняные семечки содержат успокаивающие вещества.

Экспериментируйте с составом травяных ванночек для ног! Попробуйте сочетать семена льна, пажитника и окопника с добавлением мяты или вашего любимого эфирного масла. Каждая процедура будет приносить не только пользу, но и удовольствие.