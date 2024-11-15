Мнение: Западные соцсети прослушивают пользователей, голосовое ИИ-мошенничество и русофобия на ГитХабе

1. В США очередная конспирологическая теория заговора оказалась правдой — крупнейшие американские интернет-сервисы признались, что ведут масштабную прослушку своих пользователей (ссылка):



Издание 404 Media выяснило, что соцсеть Instagram** в рекламных целях прослушивает (опция Active Listening) каждого пользователя. В этом факте признался один из основных партнёров платформы по предоставлению рекламных услуг Cox Media Group (CMG), который уже много лет работает с Google и Meta*.

Согласно презентации CMG в рамках развития опции для контекстной рекламы, которая буквально читает мысли пользователей:

– компания предлагает клиентам услугу «активного прослушивания»;

– опция позволяет ИИ подслушивать ваши разговоры возле смартфона, а также анализировать действия пользователя в сети;

– Active Listening захватывает любые звуки с микрофона любых смартфонов;

– алгоритмы Active Listening позволяют выдавать клиентам самую точную рекламу. Например, после фразы «нужна новая футболка» они видят наплыв таргетированной рекламы футболок;

– главные клиенты CMG: Google, Amazon, Meta.

Примечательно, что Google и Meta* после обнародования данных об использовании Active Listening удалили любые упоминания CMG со своих ресурсов. В Amazon заявили СМИ, что знают об этом сервисе, но никогда им не пользовались. В Facebook* пояснили, что экстренно «начали проверку» этой информации от СМИ.

Meta Platforms*, а также принадлежащие ей ресурсы Facebook** и Instagram** *признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена; **запрещены в России.

2. Как я много раз предупреждал, скоро мошенники начнут массово использовать нейросети. Все необходимые инструменты для подделки голоса, предварительного сбора информации и коврового прогрева абонентов уже существуют, они дёшевые и легки в настройке. Свежий пример (ссылка):

Исследователи показали, как можно злоупотреблять голосовым API OpenAI для ChatGPT-4o, чтобы проводить финансовые мошеннические кампании.

<…>

…Они вручную взаимодействовали с агентом ИИ, имитируя роль жертвы, и используя реальные веб-сайты, такие как Bank of America, для подтверждения успешности транзакций.

Как отметили авторы работы, показатели успеха варьировались от 20% до 60%, причём каждая попытка требовала до 26 действий браузера и длилась до 3 минут в самых сложных сценариях… кража учётных данных из Gmail была успешной в 60% случаев, в то время как криптопереводы и кража учётных данных из Instagram** срабатывали только в 40% случаев.

3. Ещё одна популярная западная площадка пополнила ряды русофобов (ссылка):



Российский разработчик из «Яндекса» Ахтям Сакаев столкнулся с открытой дискриминацией по национальному признаку на GitHub (принадлежит Microsoft). Его запрос на внесение изменений в репозиторий (Pull Request) был отклонен только лишь потому, что он россиянин. Об этом ему открыто заявили в комментариях.

<…>

В заявлении об отклонении запроса Сакаева по той лишь причине, что он из России (в его профиле на GitHub указано, что он работает в «Яндексе» и проживает в Санкт-Петербурге) говорится, что всему виной нынешние взгляды руководства Broadcom.

А вы обратили внимание, что вопрос «зачем нам нужно импортозамещение» последние пару лет задают только откровенные тролли и иностранцы с двухцветными флажками рядом с айпи?