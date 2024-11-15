 

SHOT: россияне отказываются от путевок на Филиппины из-за ядовитых морских змей

15.11.2024, 19:50, Разное
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Российские туристы на Филиппинах обеспокоены участившимися встречами с морскими змеями, укус которых может привести к летальному исходу. Как пишет Telegram-канал SHOT, отдыхающие все чаще замечают этих опасных пресмыкающихся в океане.

Обычно змеи скрываются в песке на дне, но иногда они всплывают на поверхность и неожиданно появляются рядом с дайверами. Кроме того, в период спаривания у самцов наблюдается особенно агрессивное поведение.

Согласно источникам, россияне все чаще предпочитают плавать в бассейнах отелей, чтобы избежать контакта с морскими змеями. Некоторые туристы даже отказываются от поездок в эту страну и возвращают путевки.

При этом туроператоры обычно заранее предупреждают путешественников о потенциальных угрозах в экзотических странах. Ранее подобные инциденты были зафиксированы в Австралии и Москве.


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