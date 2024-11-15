Комиссия по исторической правде утвердила ГОСТ на исторические факты
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Межведомственная комиссия по защите исторической правды утвердила черновик государственного стандарта, который устанавливает чёткие параметры исторических фактов. Одновременно чиновники разъяснили, что такое фальсификации и искажения.
Согласно утверждённому ГОСТу, фальсифицированным считается исторический факт, публикация или обсуждение которого наносят ущерб государственным и национальным интересам, вредят суверенитету или не отвечают целям патриотического воспитания населения. Историческая правда – это напротив те сведения, которые «отвечают реализуемой в настоящий момент государственной политике».
ГОСТ устанавливает в том числе способы корректной трактовки исторических фактов – если нет чёткого разъяснения из утверждённых методических материалов, неоднозначный момент в публичных материалах следует или проигнорировать, или осветить «с гражданских и военно-патриотических позиций». При этом в 2025 году должна заработать онлайн-энциклопедия для историков, которую будут регулярно пополнять верными трактовками.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет