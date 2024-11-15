Комиссия по исторической правде утвердила ГОСТ на исторические факты

Межведомственная комиссия по защите исторической правды утвердила черновик государственного стандарта, который устанавливает чёткие параметры исторических фактов. Одновременно чиновники разъяснили, что такое фальсификации и искажения.

Согласно утверждённому ГОСТу, фальсифицированным считается исторический факт, публикация или обсуждение которого наносят ущерб государственным и национальным интересам, вредят суверенитету или не отвечают целям патриотического воспитания населения. Историческая правда – это напротив те сведения, которые «отвечают реализуемой в настоящий момент государственной политике».

ГОСТ устанавливает в том числе способы корректной трактовки исторических фактов – если нет чёткого разъяснения из утверждённых методических материалов, неоднозначный момент в публичных материалах следует или проигнорировать, или осветить «с гражданских и военно-патриотических позиций». При этом в 2025 году должна заработать онлайн-энциклопедия для историков, которую будут регулярно пополнять верными трактовками.

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