 

Комиссия по исторической правде утвердила ГОСТ на исторические факты

15.11.2024, 19:33, Разное
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Межведомственная комиссия по защите исторической правды утвердила черновик государственного стандарта, который устанавливает чёткие параметры исторических фактов. Одновременно чиновники разъяснили, что такое фальсификации и искажения.

Согласно утверждённому ГОСТу, фальсифицированным считается исторический факт, публикация или обсуждение которого наносят ущерб государственным и национальным интересам, вредят суверенитету или не отвечают целям патриотического воспитания населения. Историческая правда – это напротив те сведения, которые «отвечают реализуемой в настоящий момент государственной политике».

ГОСТ устанавливает в том числе способы корректной трактовки исторических фактов – если нет чёткого разъяснения из утверждённых методических материалов, неоднозначный момент в публичных материалах следует или проигнорировать, или осветить «с гражданских и военно-патриотических позиций». При этом в 2025 году должна заработать онлайн-энциклопедия для историков, которую будут регулярно пополнять верными трактовками.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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