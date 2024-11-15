Певица Анна Плетнева рассказала, что воссоединилась с дочерью

Солистка группы «Винтаж», 45-летняя Анна Плетнёва воссоединилась с дочерью Варварой после четырёх месяцев разлуки. Эмоциональными кадрами певица поделилась в соцсетях.

Встреча состоялась в Амстердаме, где Варвара учится и живёт. «Скучала неимоверно, просто нереально. Господи, сейчас заплачу… Вот она, моя красавица, пришла ко мне», — призналась не скрывая радости Анна.

Дочь певица родила в 25 лет от мужчины, о котором она предпочитает не распространяться. Увы, союз просуществовал недолго. По словам Плетнёвой, муж неоднократно угрожал ей физической расправой, что вынудило её принять непростое решение.

Воспитанием Варвары занимался бизнесмен Кирилл Сыров, нынешний муж Анны. Девушка носит его фамилию, отказавшись от отцовской. Она с детства мечтала стать ветеринаром, сейчас готовится к поступлению в ВУЗ.

У певицы есть также двое других детей от Сырова — дочь Мария и сын Кирилл.