Робот Da Vinci учится на хирурга-эксперта по видео проведенных операций

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса и Стэнфордского университета сообщили о близкой готовности к совершению прорыва в деле автоматизации хирургии. Они разработали систему комбинированного обучения роботов, которая позволит многократно ускорить процесс их подготовки. Что сократит время появления полностью автономных операционных с десятилетий до считанных лет.

Существующие автоматизированные хирургические системы либо ассистируют врачу, который удаленно управляет инструментами, либо выполняют ограниченные процедуры по строго выверенному алгоритму. Его пошаговое кодирование, с учетом распознавания персональных особенностей пациентов и страховки от всех непредвиденных случаев, длится годами для моделирования только одного вида швов. Ранее это считалось приемлемым, так как живой хирург точно так же оттачивает свое мастерство на протяжении многих лет практики после того, как выучил теорию.

Сегодня, с появлением развитых моделей машинного обучения, данный процесс стало возможно ускорить. В сочетании с имитационным обучением ученым удалось научить систему Da Vinci самостоятельно проводить три процедуры: наложение швов, подъем тканей и различные манипуляции с иголками. Они разместили на манипуляторах микрокамеры, чтобы ИИ наблюдал за часами работы настоящих хирургов, перенимая их опыт.

Результат потрясает: ИИ великолепно научился воспроизводить мелкую моторику эксперта, и — главное -он понимает смысл своих действий. Например, в одном случае робот случайно уронил иглу, но самостоятельно отыскал и поднял ее без нарушения правил стерильности. Его этому не учили – он сам увидел и запомнил, что так можно делать в соответствующих условиях. То есть, ИИ-хирург учится оперативно принимать решения, без чего ему не стать полноценным врачом.

Источник — Johns Hopkins University