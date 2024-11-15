Протестующие в Абхазии пытаются проникнуть в здание администрации президента
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В столице Абхазии Сухуме продолжаются массовые беспорядки. Толпы протестующих предпринимают попытки проникнуть в здание президентской администрации.
Причиной народного возмущения стал законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией. Накануне сообщалось, что администрация президента готовит документ об отзыве документа из парламента.
Оппозиционные силы уверены, что соглашение предполагает продажу РФ недвижимости в Абхазии. По их мнению, это противоречит интересам абхазского народа.
Ранее участники митинга требовали отвергнуть проект соглашения. На фоне массовых протестов парламент отменил заседание, на котором планировалось рассмотреть ратификацию.
В демонстрациях участвуют тысячи граждан, в том числе лидер оппозиции Адгур Ардзинба.
Смотреть комментарии → Комментариев нет