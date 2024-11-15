 

Протестующие в Абхазии пытаются проникнуть в здание администрации президента

15.11.2024, 16:30, Разное
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В столице Абхазии Сухуме продолжаются массовые беспорядки. Толпы протестующих предпринимают попытки проникнуть в здание президентской администрации.

Причиной народного возмущения стал законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией. Накануне сообщалось, что администрация президента готовит документ об отзыве документа из парламента.

Оппозиционные силы уверены, что соглашение предполагает продажу РФ недвижимости в Абхазии. По их мнению, это противоречит интересам абхазского народа.

Ранее участники митинга требовали отвергнуть проект соглашения. На фоне массовых протестов парламент отменил заседание, на котором планировалось рассмотреть ратификацию.

В демонстрациях участвуют тысячи граждан, в том числе лидер оппозиции Адгур Ардзинба.


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