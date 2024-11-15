Ольга Бузова намекнула на материнство в 2025 году

На концерте по случаю восьмилетия своей певческой карьеры Ольга Бузова поделилась с публикой планами на личную жизнь. Артистка планирует в ближайшие пару лет взять паузу в звездной карьере, выйти замуж и родить ребенка.

Мать Ольги Ирина Александровна с энтузиазмом восприняла заявления дочери. Она даже намекнула на возможного отца будущего ребенка — миллиардера Павла Дурова. По ее мнению, бизнесмен мог бы стать идеальным кандидатом на роль биологического родителя.

Стоит отметить, что ранее Ольга неоднократно высказывалась о желании создать семью. Однако конкретных шагов к достижению этой цели она пока не предпринимала.