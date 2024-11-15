Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе

Ингредиенты Семга слабосоленая – 150 г

Авокадо – 1 шт.

Руккола – 50 г

Помидорки черри – 8-10 шт.

Оливковое масло – 2 ст. ложки

Лимон – 0,5 шт.

Мед – 1 ч. ложка

Горчица дижонская – 1/2 ч. ложки

Соль, черный молотый перец – по вкусу Приготовление Подготовка ингредиентов: Нарежьте семгу тонкими полосками или кубиками.

Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть небольшими кусочками.

Помидоры черри разрежьте пополам.

Промойте и высушите рукколу. Приготовление заправки:

В небольшой миске смешайте оливковое масло, сок половины лимона, мед и горчицу. Добавьте немного соли и перца по вкусу. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. Сборка салата:

На тарелку выложите рукколу, затем разложите кусочки авокадо и семги. Добавьте половинки помидоров черри. Поливка заправкой:

Полейте салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Подача:

Украсьте салат сверху несколькими каплями оливкового масла и посыпьте свежемолотым перцем. Подавать сразу же.

Этот салат получается легким, свежим и очень ароматным благодаря сочетанию нежных вкусов семги и авокадо с пикантностью рукколы. Приятного аппетита!