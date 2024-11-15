 

Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе

15.11.2024, 16:25, Разное
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Ингредиенты

  • Семга слабосоленая – 150 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Руккола – 50 г
  • Помидорки черри – 8-10 шт.
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Мед – 1 ч. ложка
  • Горчица дижонская – 1/2 ч. ложки
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Приготовление

  • Подготовка ингредиентов:
    • Нарежьте семгу тонкими полосками или кубиками.
    • Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть небольшими кусочками.
    • Помидоры черри разрежьте пополам.
    • Промойте и высушите рукколу.
  • Приготовление заправки:
    В небольшой миске смешайте оливковое масло, сок половины лимона, мед и горчицу. Добавьте немного соли и перца по вкусу. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
  • Сборка салата:
    На тарелку выложите рукколу, затем разложите кусочки авокадо и семги. Добавьте половинки помидоров черри.
  • Поливка заправкой:
    Полейте салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте все ингредиенты.
  • Подача:
    Украсьте салат сверху несколькими каплями оливкового масла и посыпьте свежемолотым перцем. Подавать сразу же.


    • Этот салат получается легким, свежим и очень ароматным благодаря сочетанию нежных вкусов семги и авокадо с пикантностью рукколы. Приятного аппетита!


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