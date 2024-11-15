 

Крошечный гаджет за $35 превратит любой смартфон в профессиональный микроскоп

15.11.2024, 15:55, Разное
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Команда iMicro выпустила миниатюрный и доступный микроскоп iMicro Q3p, способный превратить смартфон в полноценный инструмент для проведения исследований. Гаджет размером с ноготь даст путевку в микромир любому, у кого есть телефон с камерой. А за счет функции поляризации устройство позволяет увидеть структуру различных материалов, скрытую от невооруженного взгляда.

Стоимость iMicro Q3p не превышает 1 % от стоимости профессионального микроскопа. Фактически, новинка является результатом эволюции линейки компактных микроскопов iMicro, завоевавших популярность по всему миру. Его доступная цена в 35 долларов США делает его настоящим прорывом в области науки и образования.

В список его преимуществ можно включить разрешение менее одного микрона, качественное увеличение вплоть до 1200x, функцию поляризации, быструю и стабильную фокусировку, малый вес и компактность. iMicro Q3p легко устанавливается на смартфон при помощи нано-присоски. Для работы достаточно просто установить подставку над штатным объектом и настроить фокус.

Источник &#8212 iMicro


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