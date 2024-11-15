Тест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
1. Из какой комедии кадр?
А) “Приходите завтра”
Б) “Человек ниоткуда”
2. Из какой комедии кадр?
А) “12 стульев”
Б) “Джентльмены удачи”
3. Из какой комедии кадр?
А) “Отцы и деды”
Б) “По семейным обстоятельствам”
4. Из какой комедии кадр?
А) “Берегись автомобиля”
Б) “Приходите завтра”
5. Из какой комедии кадр?
А) “Совершенно серьезно”
Б) “Человек ниоткуда”
6. Из какой комедии кадр?
А) “Дайте жалобную книгу”
Б) “Приходите завтра”
Ответы:1. — Б)
2. — Б)
3. — Б)
4. — Б)
5. — А)
6. — Б)
Смотреть комментарии → Комментариев нет