 

Тест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым

15.11.2024, 14:45, Новости дня
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1. Из какой комедии кадр?

А) “Приходите завтра”

Б) “Человек ниоткуда”

2. Из какой комедии кадр?

А) “12 стульев”

Б) “Джентльмены удачи”

3. Из какой комедии кадр?

А) “Отцы и деды”
Б) “По семейным обстоятельствам”

4. Из какой комедии кадр?

А) “Берегись автомобиля”
Б) “Приходите завтра”

5. Из какой комедии кадр?

А) “Совершенно серьезно”
Б) “Человек ниоткуда”

6. Из какой комедии кадр?

А) “Дайте жалобную книгу”
Б) “Приходите завтра”

Ответы:1. — Б)

2. — Б)

3. — Б)

4. — Б)

5. — А)

6. — Б)


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