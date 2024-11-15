Церковь сможет самостоятельно вести следственные действия по делам об оскорблении чувств верующих

Уголовно-процессуальный кодекс вскоре пополнится новыми пунктами, предоставляющими религиозным организациям право самостоятельно вести следственные действия по делам об оскорблении чувств верующих. Это позволит частично снизить нагрузку на органы внутренних дел и укрепит конституционность.

В межведомственной группе, работающей над соответствующим законопроектом, напомнили, что по Конституции церковь должна быть отделена от государства, однако сейчас дела по религиозным статьям ведут гражданские следователи, среди которых могут присутствовать невыявленные агностики или даже атеисты.

«Тревожным звонком стал рост числа граждан, оправданных за религиозные преступления, – если в 2018 году оправдательные приговоры вынесли всего в 2% случаев, то в 2023 году эта цифра составляет уже 19%, – пояснил собеседник. – Это принижает авторитет государственной власти в целом и следственных органов в частности, создаёт у людей впечатление, что они невиновны, то и приговора смогут избежать».

По новым правилам следствие по делам об оскорблении чувств верующих будут вести «официальные представители той или иной религии как наиболее заинтересованные и компетентные лица». Выносить приговоры при этом продолжит светский суд, но судьям будет рекомендовано «не подвергать сомнению и не игнорировать выводы религиозного следствия» под страхом дисциплинарных взысканий.

—