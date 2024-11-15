YouTube восстановил работу с операторами связи (но это не правда – в РФ его блокируют)

Видеохостинг YouTube снова стал доступен для всех абонентов сотовой связи, свидетельствует сервис Globalcheck. Однако на Wi-Fi доступ может быть еще ограничен.

Ранее на встрече с президентом РФ гендиректор “Мосфильма” Карен Шахназаров обсудил проблемы с платформой. Путин пообещал разобраться, но решение пока не озвучил.

По данным Роскомнадзора, трафик YouTube в РФ упал из-за сокращения серверов Google. Ранее специалистов предупреждали о вирусах, распространяющихся на YouTube и маркетплейсах.