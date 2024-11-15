 

YouTube восстановил работу с операторами связи (но это не правда – в РФ его блокируют)

15.11.2024, 11:30, Разное
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Видеохостинг YouTube снова стал доступен для всех абонентов сотовой связи, свидетельствует сервис Globalcheck. Однако на Wi-Fi доступ может быть еще ограничен.

Ранее на встрече с президентом РФ гендиректор “Мосфильма” Карен Шахназаров обсудил проблемы с платформой. Путин пообещал разобраться, но решение пока не озвучил.

По данным Роскомнадзора, трафик YouTube в РФ упал из-за сокращения серверов Google. Ранее специалистов предупреждали о вирусах, распространяющихся на YouTube и маркетплейсах.


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