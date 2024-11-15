«Ъ»: в России готовят новый закон о работе «белых хакеров»

Для регулирования деятельности специалистов по обнаружению уязвимостей (bug bounty) в кибербезопасности готовится законопроект. Его проект разработан Советом по цифровой экономике при Совете Федерации совместно с кибербезопасными компаниями.

Предполагается, что после принятия закона компании, являющиеся критической информационной инфраструктурой, будут обязаны проводить аудит на выявление уязвимостей в своих системах. Для этого они смогут привлекать «белых хакеров».

Законопроект также предусматривает внесение изменений в законы о безопасности критической информационной инфраструктуры, лицензировании деятельности и защите информации.

До внесения законопроекта на рассмотрение он должен пройти согласование с правительством и представителями отрасли, пишет “КоммерсантЪ”.