 

«Ъ»: в России готовят новый закон о работе «белых хакеров»

15.11.2024, 9:50, Разное
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Для регулирования деятельности специалистов по обнаружению уязвимостей (bug bounty) в кибербезопасности готовится законопроект. Его проект разработан Советом по цифровой экономике при Совете Федерации совместно с кибербезопасными компаниями.

Предполагается, что после принятия закона компании, являющиеся критической информационной инфраструктурой, будут обязаны проводить аудит на выявление уязвимостей в своих системах. Для этого они смогут привлекать «белых хакеров».

Законопроект также предусматривает внесение изменений в законы о безопасности критической информационной инфраструктуры, лицензировании деятельности и защите информации.

До внесения законопроекта на рассмотрение он должен пройти согласование с правительством и представителями отрасли, пишет “КоммерсантЪ”.


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