Илон Маск тайно встретился с послом Ирана в ООН

Предприниматель Илон Маск, который должен стать одним из самых влиятельных людей в администрации избранного президента Дональда Трампа, провел в понедельник, 11 ноября, тайную встречу с послом Ирана в ООН Саидом Иравани.

Как пишет New York Times, встреча, проходившая в Нью-Йорке, длилась около часа. Инициатором встречи был Маск, место проведения выбирал Иравани.

Иранские источники заявили, что встреча была “положительной”, и что посол рекомендовал Маску помочь в предотвращении расширения антииранских санкций.