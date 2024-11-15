 

Илон Маск тайно встретился с послом Ирана в ООН

15.11.2024, 8:48, Новости дня
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Предприниматель Илон Маск, который должен стать одним из самых влиятельных людей в администрации избранного президента Дональда Трампа, провел в понедельник, 11 ноября, тайную встречу с послом Ирана в ООН Саидом Иравани.

Как пишет New York Times, встреча, проходившая в Нью-Йорке, длилась около часа. Инициатором встречи был Маск, место проведения выбирал Иравани.

Иранские источники заявили, что встреча была “положительной”, и что посол рекомендовал Маску помочь в предотвращении расширения антииранских санкций.


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