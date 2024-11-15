Андрей Ургант выступил против отправки Ивана в зону боевых действий

Дрессировщик Эдгард Запашный предложил автору “Вечернего Урганта” отправиться на защиту Родины, чтобы доказать свою лояльность. Однако Андрей Ургант, отец ведущего, категорически не согласен с этой идеей.

Он назвал ее абсурдной и заявил, что не верит в то, что Запашный всерьез предлагал подобное. Сам Иван Ургант пока не прокомментировал эту инициативу. Стоит отметить, что репутация ведущего неоднозначна, и, по мнению Запашного, общественность ожидает от него конкретных действий, подтверждающих его патриотизм.

Но отец Ивана дистанцируется от карьеры сына и не высказывает мнения по этому поводу.